Szokujące wydarzenia w Monachium! Niemiecka policja zatrzymała 58-letnią kobietę, która przez dwie dekady była dominą 62-letniego samotnika. Mężczyzna ustanowił ją swoją jedyną spadkobierczynią, a teraz to właśnie ona jest główną podejrzaną o jego brutalne zabójstwo. Śledczy nie mają wątpliwości: motywem mogła być chęć przejęcia spadku.

Domina podejrzana o morderstwo 62-latka w Monachium. Śledztwo ujawnia dramatyczne kulisy wieloletniej relacji / Shutterstock

62-letni mężczyzna, znany sąsiadom ze swojego samotniczego trybu życia, został brutalnie zamordowany w swoim własnym domu w niemieckim Monachium. Sprawa nabrała nieoczekiwanego obrotu, gdy śledczy ustalili, że główną podejrzaną jest jego wieloletnia znajoma - 58-letnia domina.

Śledztwo ujawnia dramatyczne kulisy wieloletniej relacji

Według informacji przekazanych przez policję kobieta pracowała dla zamordowanego przez około dwadzieścia lat. Ich relacja, początkowo czysto zawodowa, z czasem przerodziła się w coś więcej.

"W ciągu tych lat prawdopodobnie nawiązała się pewna relacja zaufania" - przyznaje rzecznik monachijskiej policji.

Samotnie żyjący mężczyzna obdarzył dominę ogromnym zaufaniem, powierzając jej nie tylko swoje sekrety, ale i przyszłość - ustanowił ją swoją jedyną spadkobierczynią.

To właśnie ten fakt stał się jednym z kluczowych tropów w śledztwie. "Zakładamy, że to mogła być możliwa motywacja" - potwierdza rzecznik policji, nie wykluczając, że chęć przejęcia majątku mogła popchnąć kobietę do zbrodni. Śledczy podejrzewają, że 58-latka zabiła 62-latka, zadając mu silne, tępe uderzenia w głowę. Ciało ofiary zostało znalezione w lipcu, a już pierwsze oględziny miejsca zbrodni wskazywały na użycie przemocy.

Po odnalezieniu zwłok policja natychmiast wszczęła intensywne dochodzenie. Do akcji wkroczyła specjalna grupa śledcza, która przez kolejne tygodnie analizowała każdy, nawet najmniejszy ślad. Mimo to podejrzana została zatrzymana dopiero ponad trzy miesiące po odkryciu ciała. Jak informuje monachijska komisja ds. morderstw, kobieta została aresztowana we wtorek rano i obecnie przebywa w areszcie śledczym pod zarzutem morderstwa.