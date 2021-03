Dzięki wsparciu PKN ORLEN w nadchodzącym sezonie Robert Kubica będzie regularnie ścigał się w najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych wyścigach długodystansowych. Polak pojedzie m. in. w European Le Mans Series, 24-godzinnym Le Mans czy niemieckim cyklu VLN. Polski kierowca połączy te starty z pełnieniem obowiązków rezerwowego kierowcy Alfa Romeo Racing ORLEN.

Robert Kubica / Łukasz Gągulski / PAP

European Le Mans Series to jedna z najbardziej prestiżowych serii wyścigowych samochodów prototypowych w Europie, składająca się z sześciu rund odbywających się na europejskich torach Formuły 1 - w Hiszpanii, Austrii, Francji, Belgii oraz Portugalii. W ELMS Kubica będzie reprezentował belgijski zespół WRT, startując w najwyższej kategorii LMP2. VLN - czyli Nürburgring Langstrecken Serie - to niemiecki cykl wyścigów organizowany na jednym z najtrudniejszych i najbardziej wymagających torów na świecie. Wisienką na torcie będzie start w 24-godzinnym wyścigu Le Mans.

Jestem kierowcą, dla którego rywalizacja na torze z najlepszymi jest największą życiową pasją. Dlatego start w wybranych wyścigach VLN oraz całej serii European Le Mans Series traktuję nie tylko jako nowe wyzwanie, ale także jako ekscytującą przygodę. W swojej karierze do tej pory skupiałem się głównie na wyścigach sprinterskich. Starty na długich dystansach wymagają zupełnie innego podejścia - pracy zespołowej i świetnego przygotowania fizycznego. Jestem w pełni skoncentrowany na tym, żeby jak najlepiej przygotować się do sezonu i dostarczyć moim kibicom wielu sportowych emocji i radości. Na nich oraz na strategicznych partnerów, jakimi są dla mnie marki Star, Platinum oraz ORLEN, mogę liczyć na dobre i na złe. To bardzo wiele dla mnie znaczy - podsumowuje Robert Kubica, zawodnik ORLEN Team.

To będzie pierwszy pełny sezon startów Polaka w wyścigach długodystansowych. Do tej pory zawodnik ma za sobą epizod w 24-godzinnych zmaganiach na torze w Dubaju oraz treningi na słynnym Daytona International Speedway.

Motorsport to ważny element budowania globalnego zasięgu marki ORLEN. Produkty koncernu są dostępne w ponad 110 krajach na całym świecie, a blisko 60 proc. przychodów generowanych jest na rynkach zagranicznych. Również na polskim rynku, zaangażowanie we współpracę z jedynym Polakiem znajdującym się w prestiżowym gronie kierowców F1 przynosi wymierne korzyści. Roberta Kubicę spontanicznie kojarzy z PKN ORLEN ponad 70 proc. respondentów, co ma pozytywny wpływ na efektywność reklam, ale też kampanii społecznych. Dodatkowo, co piąty polski kierowca deklaruje, że ze względu na współpracę Koncernu z Robertem Kubicą częściej korzysta z oferty stacji PKN Orlen.