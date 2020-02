To wydarzenie, które przyciąga fanów z całego świata, a w USA urosło do rangi największej sportowej imprezy sezonu. W nocy w Miami po raz 54. zostanie rozegrany mecz o Super Bowl czyli finał zawodowej ligi futbolu amerykańskiego NFL. O trofeum zagrają drużyny Kansas City Chiefs i San Francisco 49’ers.

Trofeum Super Bowl / LARRY W. SMITH / PAP/EPA

O wiele więcej sukcesów ma drużyna z San Francisco, która ma już na koncie pięć triumfów w meczach o Super Bowl i stawia to ekipę 49’ers w gronie elity ligi NFL. Jeśli zwyciężą w nocy po raz szósty dołączą do rekordzistów NFL czyli New England Patriots i Pittsburgh Steelers. Poprzednio 49’ers grali w finale w sezonie 2012, ale akurat wtedy przegrali z Baltimore Ravens. Kansas City Chiefs mają na koncie zaledwie jeden triumf i to odniesiony w czasach sportowej prehistorii bo w sezonie 1969.

Tradycyjnie wszyscy czekają na to co pokażą rozgrywający obu drużyn. W Chiefs za rozegranie odpowiada 24-letni Patrick Mahomes. W 49’ers to o cztery lata starszy Jimmy Garoppolo.

Mahomes to młode pokolenie, młoda gwiazda NFL. Może przez lata walczyć o tytuł najlepszego gracza ligi. Pozycja rozgrywającego jest bardzo specyficzna. Oprócz umiejętności, techniki trzeba mieć ten pierwiastek, niektórzy mówią boski, żeby prowadzić zespół do zwycięstwa. Intuicja na boisku jest bardzo ważna. Pamiętajmy, że rozgrywający przy podaniach nie patrzy na atakujących go zawodników przeciwnika. Skanuje pole gry i gdzieś tym dodatkowym zmysłem musi unikać presji przeciwników. Mahomes to wszystko ma, ale potrafi też biegać z piłką. Jeżeli trzeba łapie piłkę pod pachę i zdobywa jardy - mówi były zawodnik i komentator futbolu amerykańskiego Jędrzej Stęszewski.

Posłuchaj rozmowy Patryka Serwańskiego z byłym zawodnikiem i komentatorem futbolu amerykańskiego Jędrzejem Stęszewskim Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.





Jak zwykle Super Bowl to nie tylko sportowe, ale także showbiznesowe wydarzenie. Co roku rekordy biją ceny biletów i ceny reklam, które są emitowane w przerwach. W tym roku za 30-sekundowy, telewizyjny spot trzeba było zapłacić ponad 5 milionów dolarów. Niektórzy oglądają mecz... tylko ze względu na reklamy. Największe firmy przygotowują oczywiście specjalne spoty z myślą właśnie o Super Bowl.





Mecz przyciąga także muzyczne gwiazdy. W tym roku w przerwach wystąpią Jennifer Lopez i Shakira.