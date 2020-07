Reprezentant Polski do lat 17 Jakub Ojrzyński podpisał profesjonalny kontrakt z zespołem mistrza Anglii: Liverpoolem. Do "The Reds" młody bramkarz przeszedł z Legii Warszawa już latem ubiegłego roku, ale dotąd grał tylko w drużynach U-18 i U-19.

REKLAMA