Trzecioligowa Wisła Sandomierz pokonała po dogrywce pierwszoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:2 w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. To największa niespodzianka tej fazy rozgrywek. W 1/8 finału zagra też m.in. drugoligowy Rozwój Katowice.

Wisła, która zajmuje obecnie 12. pozycję w tabeli grupy 4. trzeciej ligi, w poprzedniej rundzie wyeliminowała występującą w ekstraklasie Koronę Kielce, a teraz uporała się z pierwszoligowcem. Oba mecze zakończyły się wynikiem 3:2, choć w środę do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W niej gola na wagę awansu do najlepszej "16" rozgrywek uzyskał Kacper Piechniak, syn Piotra, znanego przed laty zawodnika Groclinu Grodzisk Wlkp. czy Polonii Warszawa, trzykrotnego reprezentanta Polski.

Wygraliśmy z drużyną ekstraklasy, wygraliśmy z pierwszoligowcem, ale nie jest powiedziane, że przyjedzie do nas ktoś z drugiej czy trzeciej ligi i nie przegramy. W następnej rundzie będziemy starali się zagrać jak najlepiej, ale na pewno ofensywnie, żeby jak najwięcej kibiców przychodziło na stadion i obojętnie kogo przydzieli nam los, będziemy grać o zwycięstwo - zapewnił urodzony w Sandomierzu 38-letni trener Wisły Dariusz Pietrasiak, były młodzieżowy reprezentant kraju, przez wiele lat zawodnik GKS Bełchatów, Polonii Warszawa czy... Podbeskidzia.



Awans do 1/8 finału PP to największy sukces w 93-letniej historii klubu.



Drugim przedstawicielem niższego poziomu rozgrywek w 1/8 finału będzie Rozwój, ale w tym przypadku nie można mówić o sensacji, gdyż katowiczanie w meczu drugoligowców uporali się w Puławach z Wisłą 1:0.



Niewiele brakowało, by w kolejnej rundzie potencjalnie mogło dojść do derbów Katowic. Zamykający tabelę zaplecza ekstraklasy GKS przegrał jednak z jej wiceliderem Jagiellonią Białystok 0:1. Goście gola zdobyli w szóstej minucie doliczonego przez arbitra czasu gry w... dogrywce. Pewnym egzekutorem "jedenastki", podyktowanej po analizie zapisu wideo, był Brazylijczyk Guilherme.



Strzelecki popis był udziałem Wisły Płock, która w Grudziądzu rozgromiła drugoligową Olimpię aż 7:2. Odpadła za to Cracovia, która w derbach Małopolski w Niecieczy przegrała z pierwszoligowym Bruk-Betem Termalicą 0:2.



Poza "Pasami", z drużyn ekstraklasy w 1/16 finału z rozgrywkami pożegnały się - we wtorek - Lech Poznań, który w Częstochowie uległ prowadzącemu w pierwszej lidze Rakowowi 0:1, oraz Piast Gliwice, którego wyeliminowała - po karnych - broniąca trofeum Legia Warszawa.



Trzy mecze tej rundy PP rozegrane zostaną 7 listopada. Wtedy zaprezentuje się m.in. obecny lider ekstraklasy Lechia Gdańsk, który zmierzy się w Rzeszowie z drugoligową Resovią.



Losowanie par 1/8 finału odbędzie się 8 listopada, a spotkania tej fazy zaplanowano na 4-6 grudnia. Podobnie jak w poprzednim sezonie, spotkania rewanżowe są rozgrywane tylko w ćwierćfinale i półfinale.



