Wygrać i przegrać można z każdym

Jak twierdzi Bożena Karkut, "na papierze Polska już awansowała z grupy". Utytułowana trenerka zaznacza, że Iran i Japonia wydają się być niżej notowane niż reprezentacja Polski, ale nie można tych drużyn lekceważyć, bo na co dzień nie spotykamy się z azjatycką piłką ręczną.

To może spowodować problemy na boisku, bo nie znamy za bardzo tych przeciwników. Co innego widzieć mecze na wideo, a co innego zetknąć się z tym na parkiecie. Wierzę jednak, że dziewczyny sobie poradzą. Na pewno jednak muszą się dobrze mentalnie nastawić na to, żeby zagrać swój najlepszy mecz. Bo takie mecze, jak ten z Iranem, to są trudne spotkania. I spoglądając na naszą grupę, wcale nie musi być tak, że z Iranem wygramy, z Japonią się męczymy, a z Niemkami przegramy. Wcale nie, bo Niemki także są w naszym zasięgu - przekonuje Karkut.

Trzy fazy turnieju

Meczów na mundialu będzie sporo. W turnieju zagrają 32 drużyny. W pierwszej fazie stworzyły 8 czteroosobowych grup. Trzy najlepsze drużyny przejdą do kolejnej rundy.

Zespoły, które zajmą ostatnie miejsca w grupach, zagrają o pozycje 25-32 o Puchar Prezydenta IHF. Reszta drużyn utworzy 4 grupy z sześcioma zespołami. Każda z reprezentacji zagra trzy spotkania z rywalkami, z którymi jeszcze nie walczyła na mistrzostwach. Do ćwierćfinałów awansują dwa pierwsze zespoły z każdej z grup.

Kadra reprezentacji Polski:

BRAMKARKI: Adrianna Płaczek (Paris 92/Francja), Barbara Zima (KGHM MKS Zagłębie Lubin);

ROZGRYWAJĄCE: Emilia Galińska (CS Magura Cisnadie/Rumunia), Monika Kobylińska (CSM Bukareszt/Rumunia), Karolina Kochaniak-Sala (KGHM MKS Zagłębie Lubin), Aleksandra Rosiak (Krim Mercator Lublana/Słowenia), Paulina Masna, Aleksandra Tomczyk (obie MKS FunFloor Lublin), Paulina Uścinowicz (HSV Solingen-Grafrath 76/Niemcy), Aleksandra Zimny (SCM Gloria Buzau/Rumunia);

OBROTOWE: Nikola Głębocka (EKS Start Elbląg), Sylwia Matuszczyk (Handball JKS Jarosław), Marlena Urbańska (Frisch Auf! Goeppingen/Niemcy);

SKRZYDŁOWE: Magda Balsam (MKS FunFloor Lublin), Adrianna Górna, Daria Michalak (KGHM MKS Zagłebie Lublin), Dagmara Nocuń (TuS Metzingen/Niemcy), Mariola Wiertelak (KPR Gminy Kobierzyce).