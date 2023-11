Źródła zaznaczyły, że ponieważ żona szefa HUR jest drobna, objawy zatrucia pojawiły się u niej bardzo szybko. To prawdopodobnie uratowało jej życie. Lekarze zdążyli zareagować, zanim trucizna uszkodziła wszystkie narządy.

Razem z Marianną na badania trafiło kilku współpracowników Kyryło Budanowa, u nich również wykryto śladowe ilości trucizny.

W czerwcu 2023 roku przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Łączności Ukrainy Andrij Jusow powiedział w wywiadzie dla Ukraińskiej Prawdy, że szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Kyryło Budanow przeżył co najmniej kilkanaście zamachów na swoje życie. Nie wiadomo, czy i tym razem to on miał być celem ataku.

Ukraińskie służby wszczęły śledztwo w sprawie próby zabójstwa żony szefa Głównego Zarządu Wywiadu.

W 2021 r. Marianna Budanowa była doradcą burmistrza stolicy Witalija Kliczki ds. przeciwdziałania korupcji w polityce młodzieżowej i sporcie. Z wykształcenia jest psychologiem.