Prawie 80 dzieci z aż 12 krajów trenowało wspólnie w Niemczech podczas Amp Futbol Camp. To nie tylko okazja do ciężkich i efektywnych treningów, ale też do zapoznania się z zawodnikami z innych państw, którzy mają wspólną pasję. Obóz odbył się w Walldorf, a polska reprezentacja była jedną z najliczniejszych na obozie. O tym jak wyglądały wakacyjne treningi oraz jak zapisać się do sekcji Amp Futbolu – z Anetą Sowińską oraz jej córką Alicją, która jest zawodniczką amp futbolu – rozmawiał Paweł Pawłowski.

