"Z satysfakcją rozpoczynamy współpracę z PKOI, która stanowi solidną podstawę dla rozwoju dalszych działań. Ta doniosła inicjatywa symbolizuje nasze zaangażowanie w rozwój sportu w Polsce i nasze pragnienie wspierania polskich sportowców na ich drodze do osiągania wspaniałych sukcesów olimpijskich. Należy podkreślić, że wspieranie sportowców jest elementem misji i strategii Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Współpraca z PKOI przyczyni się do dotarcia do konsumentów z ofertą marki "Polski Cukier" i podkreślenia, że jest to całkowicie polski produkt. Ponadto promowanie polskich wyrobów to nie tylko szansa na zwiększenie sprzedaży i zysków, ale także działanie na rzecz dobra całego kraju. Od teraz Krajowa Grupa Spożywcza razem z Polskim Komitetem Olimpijskim stworzy niezwykłą drużynę, która będzie dążyć do osiągania najwyższych celów sportowych. Cieszymy się na wspólną podróż, w której będziemy świadkami niesamowitych sukcesów polskich sportowców na arenie międzynarodowej" - powiedział Prezes Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Marek Zagórski.