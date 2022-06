Francja zremisowała w Wiedniu z Austrią 1:1, a Dania przegrała w Kopenhadze z Chorwacją 0:1 w meczach 3. kolejki grupy 1 dywizji A piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata Francuzi jeszcze nie odnieśli zwycięstwa w tych rozgrywkach.

Mecz Francja-Austria / PAP/EPA/CHRISTIAN BRUNA /

Mogło być jeszcze gorzej, bo na stadionie im. Ernsta Happela "Trójkolorowi" długo przegrywali. W 37. minucie Konrad Laimer świetnie dograł piłkę na piąty metr do napastnika Bristol City Andreasa Weimanna, a ten nie dał szans bramkarzowi Hugo Llorisowi.

"Trójkolorowi" mieli przewagę, ale do remisu doprowadzili dopiero w 83. minucie po akcji, którą przeprowadzili zawodnicy z ławki rezerwowych - Christopher Nkunku i strzelec gola Kylian Mbappe.



Mistrzowie świata rozpoczęli rozgrywki od porażki na Stade de France z Danią 1:2, a następnie zremisowali w Splicie z Chorwacją 1:1 w meczu będącym powtórką finału mundialu 2018. Po trzech kolejkach niespodziewanie zamykają tabelę grupy 1.



Prowadzą Duńczycy, mimo porażki w piątek z Chorwacją. Po wyjazdowych wygranych z Francją i Austrią kibice wypełnili stadion w Kopenhadze, spodziewając się kolejnego zwycięstwa. Podopieczni Kaspera Hjulmanda jednak zawiedli. W drugiej połowie, gdy na boisku pojawił się rozgrywający 151. mecz w reprezentacji Luka Modric, goście osiągnęli przewagę. Jej potwierdzeniem był gol w 69. minucie Mario Pasalica.



W 88. minucie trybuny ożywiły się po trafieniu Jonasa Winda, ale sędzia Bartosz Frankowski po konsultacji z VAR nie uznał bramki, ponieważ Duńczyk był na pozycji spalonej.



Polacy zainaugurowali trzecią edycję Ligi Narodów wygranym 2:1 meczem z Walią 1 czerwca we Wrocławiu. W środę biało-czerwoni przegrali w Brukseli z Belgią aż 1:6, ponosząc najwyższą porażkę od 12 lat, a w sobotę czeka ich kolejny bardzo trudny sprawdzian - w Rotterdamie ich rywalem będzie lider grupy 4 dywizji A - Holandia.



W tym roku nie będzie dostępne tradycyjne okienko na rozgrywki w listopadzie (wówczas zacznie się mundial w Katarze), dlatego wszystkie mecze fazy grupowej Ligi Narodów zaplanowano na czerwiec i wrzesień.



Dywizje A, B i C składają się 16 drużyn, tworzących cztery grupy czterozespołowe, a teoretycznie najsłabsza dywizja D - z siedmiu ekip (jedna grupa czterozespołowa i jedna trzyzespołowa).



Pomiędzy poszczególnymi szczeblami obowiązują zasady awansów i spadków. Najlepsze zespoły z czterech grup dywizji A będą walczyć o końcowy triumf w turnieju Final Four w czerwcu 2023 roku.



Pierwszą edycję LN wygrała Portugalia, a drugą, zakończoną jesienią 2021 roku - Francja.