W pierwszej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Europy Cracovia zmierzy się z Malmoe FF, Piast Gliwice z Dynamem Mińsk, a Lech Poznań z łotewskim FK Valmiera. Losowanie odbyło się w Nyonie, mecze zaplanowano na 27 sierpnia.

Drużyna Cracovii - zdobywcy piłkarskiego Pucharu Polski / PAP

Wicemistrz Polski Lech będzie gospodarzem spotkania z Valmierą, natomiast trzeci w tabeli Piast oraz zdobywca Pucharu Polski Cracovia zagrają na wyjeździe.

Wszyscy rywale polskich ekip w rodzimych ligach rywalizują w systemie wiosna-jesień. Dinamo Mińsk to siedmiokrotny mistrz Białorusi, który jednak od dawna nie potrafi wywalczyć żadnego trofeum. Ostatni tytuł zdobyło w 2004 roku. W 2019 zajęło czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy. W obecnym sezonie po 20 meczach ma 30 punktów i jest na ósmej pozycji.



Malmoe FF to z kolei najbardziej utytułowany klub w Szwecji. Mistrzem był 20 razy, ostatnio w 2017 roku. W 2019 musiał uznać wyższość Djurgardens IF, ale w tym sezonie prowadzi w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 31 punktów po 14 kolejkach.



Istniejąca od 1996 roku ekipa FK Valmiera na europejskiej arenie rywalizować będzie po raz pierwszy. W ubiegłym roku zajęła czwarte miejsce w łotewskiej ekstraklasie, obecnie po 13 kolejkach ma 21 punktów i jest trzecia.



W eliminacjach drużyny rozgrywają tylko po jednym spotkaniu zamiast rywalizować w tradycyjnym systemie mecz i rewanż. To efekt pandemii koronawirusa oraz faktu, że rozgrywki rozpoczynają się z opóźnieniem.





Aby awansować do fazy grupowej, trzeba pokonać cztery rundy eliminacji. Finał sezonu 2020/21 ma się odbyć w Gdańsku.