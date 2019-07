Piłkarze Piasta Gliwice kończą swoją przygodę z Ligą Mistrzów. Choć w rewanżowym spotkaniu z BATE Borysów dominowali przez większość spotkania, to błędy w ostatnich 10 minutach meczu zdecydowały o tym, że to zespół z Białorusi zakwalifikował się do drugiej rundy eliminacji LM. Gliwiczanie w ciągu zaledwie pięciu minut stracili dwa gole! Rewanżowy pojedynek z ekipą z Borysowa zakończyli porażką 1:2, a cały dwumecz przegrali 2:3.

