"Szanse drużyn na awans oceniam 50 na 50. Rywal może być faworytem, gdyż ma doświadczenie w takich sytuacjach" - powiedział trener piłkarzy Piasta Gliwice Waldemar Fornalik przed rewanżowym meczem 1. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów z białoruskim BATE Borysów.

Trener uważa, że szanse obu drużyn na awans są równe / Andrzej Grygiel / PAP

Spotkanie odbędzie się w środę w Gliwicach. W pierwszym meczu na Białorusi było 1:1.



Jak poinformował Fornalik, nie ma on problemów kadrowych. Nikt nie jest kontuzjowany.



Spodziewam się twardego pojedynku, może jeszcze w większym stopniu niż w przypadku meczu na Białorusi. Na pewno podrażniliśmy piłkarzy BATE. Ten pierwszy mecz pokazał na co stać obie ekipy w bezpośredniej konfrontacji - powiedział opiekun gliwiczan podczas wtorkowej konferencji prasowej.



Już po meczu na Białorusi podopieczni Fornalika rozegrali pojedynek o Superpuchar Polski. Przegrali na swoim obiekcie z Lechią Gdańsk 1:3.



Każdy mecz to materiał do analizy. Jednak termin był taki, a nie inny. Zawodnicy, którzy do nas dołączyli mieli okazję pokazać się gliwickiej publiczności. Jest to dla nas cenny materiał pod tym względem. Wiemy, że przed nami co najmniej siedem spotkań co trzy, cztery dni. Będziemy musieli więc dokonywać zmian - powiedział Fornalik.



Początek środowego spotkania Piasta z BATE o godz. 20.