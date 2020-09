Blisko stu młodych adeptów pływania ćwiczyć będzie w niedzielę na specjalnych zajęciach w Świebodzicach na Dolnym Śląsku, zorganizowanych przez Fundację Otyli Jędrzejczak. To będzie pierwsza odsłona jesiennego cyklu Otylia Swim Tour.

/ foto. Paweł Skraba /

Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa sztab trenerski Fundacji Otylii Jędrzejczak wraca do zajęć z dziećmi. We wrześniu i październiku całodniowe warsztaty Otylia Swim Tour odbędą się w Świebodziach (13 września), Łodzi (27 września), Katowicach (3 października) i Rybniku (24 października).

Projekt Otylia Swim Tour obejmuje zajęcia dla dzieci i młodzieży zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Z kolei w czasie, gdy młodzi adepci pływania będą ćwiczyć, ich rodzice będą mogli spotkać się z psychologiem sportowym i dietetykiem, by dowiedzieć się, jak pomóc młodemu sportowcowi.

W trakcie zajęć trenerzy zwracają uwagę na wszystkie szczegóły, ucząc dzieci zarówno podstaw, czyli leżenia na wodzie, jak i doskonalenia poszczególnych stylów pływackich.

Ale najważniejsze jest to, że dzieci będą się dobrze bawić. To konieczne, by mogły zainteresować się sportem - mówi Otylia Jędrzejczak. Wszyscy uczestnicy Otylia Swim Tour otrzymują bogate pakiety ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak oraz jej partnerów, m.in. Fundację Santander i CityMotors Gdańsk. W przerwie między zajęciami mają też zapewniony posiłek regeneracyjny.

/ foto. Paweł Skraba /

Zajęcia z dziećmi poprowadzi dwunastu trenerów pływania i przygotowania fizycznego oraz fizjoterapeutów współpracujących z Fundacją Otylii Jędrzejczak. Naszym olbrzymim atutem są zajęcia dla rodziców. Każdorazowo sale w trakcie wykładów specjalistów pękają w szwach - dodaje mistrzyni olimpijska z Aten.

Impreza w Świebodzicach odbędzie się w najbliższą niedzielę w Wodnym Centrum Rekreacji w Świebodzicach. Komplet miejsc został błyskawicznie wykorzystany przez adeptów pływania. Już teraz można zapisywać się na zajęcia w Łodzi, które odbędą się 27 września. Zapisy na każde z zajęć z cyklu Otylia Swim Tour przyjmowane są za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.otyliaswimtour.pl.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi z faktu, że możemy wrócić do naszych szkoleń. Oczywiście, wszystko będzie odbywało się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu aktualnie wymaganych obostrzeń - dodaje Jędrzejczak.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Sportu, a impreza w Świebodzicach współfinansowana jest ze środków Miasta Świebodzice.