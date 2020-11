Po długiej chorobie zmarł Adam Musiał. Były reprezentant Polski przez lata związany z Wisłą Kraków najpierw jako piłkarza, a później także jako trener. Musiał był podstawowym obrońcą reprezentacji podczas Mistrzostw Świata w Niemczech w 1974 roku. W ostatnich latach pełnił funkcję kierownika stadionu Wisły Kraków.

Odszedł Adam Musiał. Wybitny piłkarz, znakomity kolega. Medalista MŚ. Spoczywaj w spokoju Adamie. Wyrazy współczucia dla rodziny. Smutny dzień... - napisał Boniek.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci wybitnego zawodnika i trenera Białej Gwiazdy oraz reprezentanta Polski, Adama Musiała. To niepowetowana strata dla wiślackiej społeczności. Najbliższym i przyjaciołom Pana Adama składamy kondolencje oraz wyrazy współczucia! - napisała w komunikacie Wisła Kraków.



Adam Musiał karierę zaczynał w Górniku Wieliczka, ale na lata związał się z Wisłą Kraków. W klubie występował od 1967 roku przez 10 lat i to był najlepszy okres w jego karierze. W tym czasie zagrał także w 34 meczach piłkarskiej reprezentacji, z którą pojechał na Mistrzostwa Świata w 1974 roku. Polacy wrócili do kraju z brązowymi medalami, a Musiał był podstawowym lewym obrońcą naszej drużyny. Zagrał w sześciu meczach tego turnieju, choć gdyby nie problemy zdrowotne Zygmunta Anczoka, to byłby rezerwowym. Swoją szansę jednak wykorzystał i zapisał się na kartach historii naszego futbolu. Po raz ostatni w kadrze zagrał jesienią 1974 roku w przegranym meczu z NRD.

Po odejściu z Wisły Kraków w 1977 roku karierę kontynuował w Arce Gdynia a później wyjechał do USA. Do kraju wrócił w drugiej połowie lat 80. A wrócił oczywiście do Wisły Kraków. Został tam asystentem trenera i przyczynił się do awansu klubu do I ligi. Następnie sam został pierwszym szkoleniowcem drużyny, z którą w 1991 roku sięgnął po brązowy medal za co został nagrodzony wyróżnieniem Trener Roku tygodnika "Piłka Nożna". W latach 90. pracował także w Lechii Gdańsk, Stali Stalowa Wola oraz GKS Katowice.

Od lat miał poważne problemy zdrowotne. Po zakończeniu pracy trenerskiej wrócił do Krakowa. Wisła cały czas była dla niego pierwszym wyborem. W ostatnim okresie był kierownikiem stadionu Białej Gwiazdy. Jest jedną z legend klubu. W barwach Wisły rozegrał ponad ćwierć tysiąca spotkań. Pod dachem krakowskiej stadionu wisi symboliczna koszulka Adama Musiała. Został w ten sposób wyróżniony w 2011 roku i jako pierwszy został zapisany do grona najważniejszych postaci w historii klubu.