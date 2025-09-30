Nie żyje Piotr Gardocki. 22-latek był zawodnikiem kadry narodowej w łucznictwie, medalistą mistrzostw Polski. Mieszkał w Dobrej na Limanowszczyźnie.

O śmierci 22-letniego sportowca, zawodnika SNiS Błękitu Gruszowiec, mieszkańca Dobrej k. Limanowej w Małopolsce poinformował portal limanowa.in.

22-latek, jak zwraca uwagę serwis, planował rozpoczęcie nauki na AWF w Krakowie.

"Piotr był wyjątkowy. Dzieci go uwielbiały, młodzież szanowała, dla nas wszystkich był kolegą, przyjacielem, filarem drużyny. Teraz drużyna jest rozbita. Nie ma Piotrka, nie ma tej energii, którą dawał. To jest ogromna strata, której nie da się opisać" - powiedział, cytowany przez limanowa.in, trener Marek Trzópek ze Stowarzyszenia Niezależnych Inicjatyw Społecznych Błękit z Gruszowca.

O tragedii poinformował także Polski Związek Łuczniczy.

"Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 28 września odszedł Piotr Gardocki, zawodnik SNiS Błękitu Gruszowiec. Piotr Gardocki był zawodnikiem kadry narodowej, medalistą Mistrzostw Polski w kategoriach junior młodszy, junior, młodzieżowiec i senior. Polski Związek Łuczniczy składa wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych osób" - czytamy w komunikacie.

Pogrzeb Piotra Gardockiego odbędzie się w czwartek (2 października). Msza św. rozpocznie się o godz. 11 w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej.