Po braku kwalifikacji olimpijskiej, która byłaby pewnego rodzaju sensacją, polskie siatkarki przystępują do Mistrzostw Europy – imprezy częściowo rozgrywanej w naszym kraju. "To jest spuentowanie tego okresu; turniej dla nas bardzo ważny chociażby dlatego, że rozgrywamy go w Łodzi" – mówi przed rozpoczęciem rozgrywek trener naszej reprezentacji Jacek Nawrocki. Selekcjoner opowiedział nam o celach, które nie mogą być jeszcze w tym sezonie wygórowane oraz o marzeniach, które mogą pozwolić sięgnąć naszym paniom naprawdę wysoko.



To będzie trudny turniej dla naszych siatkarek przede wszystkim ze względu na oczekiwania kibiców, którzy po awansie do finałowego turnieju Ligi Narodów coraz chętniej obserwują żeńską siatkówkę. To będą bardzo trudne zawodny również dlatego, że drużyna pań jest porównywana do zespołu męskiego, stojącego jednak trochę wyżej od kadry Nawrockiego.

Pewnie wszyscy oczekują medali i wysokich miejsc. My do tego musimy podejść z rozsądkiem i odseparować od oczekiwań, żeby się od wewnątrz "nie nadmuchać" i grać swoje - mówi tuż przed treningiem swoich podopiecznych trener Jacek Nawrocki.

Część kadrowiczek będzie na tym turnieju dopiero zbierała doświadczenie. Selekcjoner przypomina, że to wciąż bardzo młody zespół, który szczyt umiejętności i zgrania osiągnie w kolejnych latach. Dlatego ważne, żeby na euro pozostać jak najdłużej, aby zawodniczki zebrały jak najwięcej doświadczenia.

Chcemy grać jak najdłużej w mistrzostwach. Przynajmniej do końca rozgrywek, które są w naszym kraju. To by świadczyło o postępach zespołu. Są też jednak kłopoty. Mamy sporo zawodniczek, które w tym turnieju będą dopiero debiutowały. Część dziewczyn rozegrała dopiero 5, czy 10 spotkań na najwyższym poziomie w reprezentacji. Po drugiej stronie siatki w niektórych meczach będą dziewczyny, które mają po 150, czy 200 występów w reprezentacjach. Dla wielu naszych młodych dziewczyn ten turniej to jest wielki kapitał, jeśli chodzi o rozwój - mówi Nawrocki.

Kadrowiczki trenują teraz w łódzkiej Atlas Arenie, gdzie będą rozgrywać swoje mecze. To czas na dopracowanie elementów gry, które naszej drużynie nie wychodziły, ale również czas na dopieszczenie elementów, w których siatkarki są mocne.

Pracujemy nad wszystkimi elementami. Nie ma elementu, który został wypracowany i go zostawiamy. Nie ma też fragmentu gry, w którym jesteśmy "kulawi" i poświęcimy mu większość czasu. To są ostatnie szlify, ale nie ukrywam, że nastawienie psychologiczne będzie miało niebagatelne znaczenie - mówi trener.

Oficjalnie ostateczny skład reprezentacji Polski poznamy tuż przed mistrzostwami, kiedy będzie wymagał tego regulamin. Trener Nawrocki dodał, że jest możliwość przeprowadzenia w tym turnieju jednego transferu medycznego.

Terminarz spotkań meczów grupy B Mistrzostw Europy 2019 siatkarek:

Piątek, 23 sierpnia:

14:00 Belgia - Ukraina

17:30 Włochy - Portugalia

20:30 Polska - Słowenia

Sobota, 24 sierpnia:

18:00 Belgia - Słowenia

20:30 Portugalia - Polska

Niedziela, 25 sierpnia:

18:00 Słowenia - Portugalia

20:30 Ukraina - Włochy

Reprezentacja Polski - dzień wolny

Poniedziałek, 26 sierpnia:

18:00 Włochy - Belgia

20:30 Polska - Ukraina

Wtorek, 27 sierpnia:

18:00 Portugalia - Belgia

20:30 Włochy - Słowenia

Reprezentacja Polski - dzień wolny

Środa, 28 sierpnia:

17:30 Belgia - Polska

20:00 Ukraina - Słowenia

Czwartek, 29 sierpnia:

18:00 Portugalia - Ukraina

20:30 Polska - Włochy