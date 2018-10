​Słynny argentyński piłkarz Diego Maradona dość ostro skrytykował swojego rodaka Lionela Messiego, który - jego zdaniem - nie jest typem lidera. "Nie powołałbym go do reprezentacji" - ocenił kapitan drużyny mistrzów świata z 1986 roku.

Diego Maradona / JUAN CARLOS CRUZ / PAP/EPA

To wielki piłkarz, ale nie lider. Trudno chcieć zrobić liderem kogoś, kto przed meczem chodzi 20 razy do ubikacji - powiedział Maradona na antenie Fox Sports.

Messi to Messi z Barceloną, ale w reprezentacji to inny Messi - dodał. Maradonie nie podoba się również to, że poza boiskiem jego rodak "woli grać na Playstation niż rozmawiać z innymi zawodnikami".



31-letni Messi po raz ostatni wystąpił w drużynie narodowej w przegranym meczu z Francją (3:4) w 1/8 finału mistrzostw świata w Rosji. Argentyńczyk nie może się pochwalić żadnym trofeum zdobytym z "Albicelestes", mimo że czterokrotnie grał w meczach finałowych: trzy razy w Copa America oraz spotkaniu z Niemcami w finale mundialu w Brazylii w 2014 roku.



Odwrotnie w klubie - z Barceloną wygrał już wszystko, i to wielokrotnie: mistrzostwo Hiszpanii (dziewięć razy), Puchar Króla (6), Superpuchar Hiszpanii (8), Ligę Mistrzów (4), Superpuchar Europy (3) oraz klubowe mistrzostwo świata (3).



