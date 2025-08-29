Reprezentacja Polski nie dała szans Serbii. W drugim meczu Memoriału Huberta Jerzego Wagnera Biało-Czerwoni pokonali rywali 3:0 (25:20, 25:13, 25:22). W pierwszym piątkowym spotkaniu Argentyna wygrała z Brazylią 3:0.

Siatkarze reprezentacji Polski pozują do zdjęcia przed meczem Memoriału Huberta Jerzego Wagnera z Serbią / /Łukasz Gągulski / PAP

W drugim meczu rozgrywanego w krakowskiej Tauron Arenie XXI siatkarskiego Memoriału Huberta Jerzego Wagnera reprezentacja Polski pokonała Serbię 3:0 (25:20, 25:13, 25:22).

W sobotę Polacy zagrają z Brazylią (20.30), a Serbia z Argentyną (18.00). Krakowski turniej potrwa do niedzieli i dla wszystkich zespołów jest jednym z ostatnich sprawdzianów formy przed wrześniowymi mistrzostwami świata na Filipinach.

Biało-czerwoni będą bronić tam wicemistrzowskiego tytułu. Ich grupowymi rywalami będą: Rumunia (13.9), Katar (15.9) i Holandia (17.9).

Polska: Marcin Komenda, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Szymon Jakubiszak, Norbert Huber, Jakub Popiwczak (libero) - Kewin Sasak, Jan Firlej, Artur Szalpuk.

Serbia: Nikola Jovicic, Drazen Luburic, Aleksandar Stefanovic, Nikola Brboric, Aleksandar Nedeljkovic, Veljko Masulovic, Stefan Negic (libero) - Dusan Nikolic, Bozidar Vucicevic, Vuk Kulpinac.

Memoriał Wagnera rozgrywany jest od 2003 roku z przerwą w 2020 roku, kiedy nie odbył się z powodu pandemii COVID-19. Od 2016 r. jego gospodarzem jest krakowska Tauron Arena. Jego celem jest uhonorowanie pamięci najwybitniejszego polskiego trenera siatkówki - Huberta Jerzego Wagnera, który doprowadził reprezentację biało-czerwonych do mistrzostwa świata w 1974 roku i złotego medalu olimpijskiego w 1976 roku.

Polacy 11-krotnie triumfowali w tej imprezie - w latach 2006, 2008-2009, 2012-2013, 2015, 2017-2018, 2021-2022 oraz przed rokiem, wyprzedzając Słowenię, Niemcy i Egipt.



