Polska załoga rajdowa Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk jest już po testach przed Rajdem Fafe! Panowie testowali dziś nowe auto, które dopiero co wyjechało z warsztatu. „Samochód miał zerowy przebieg” – mówił podekscytowany kierowca Skody Fabia RS Rally2. Marczyk i Gospodarczyk traktują portugalski rajd w mistrzostwach Europy jako przygotowania do właściwych startów w WRC2!

Marczyk i Gospodarczyk już po testach przed pierwszym rajdem Materiały prasowe

Wystartujemy w Rajdzie Fafe, który odbywa się na trasach Rajdu Portugalii. Uznałem, że najlepszy trening jest podczas właściwiej rywalizacji sportowej. Dlatego zamiast obszernych testów po cichu, będziemy na oczach kibiców poznawać nowy dla nas samochód - mówił w rozmowie z RMF FM Mikołaj Marczyk.

Polska załoga ma już za sobą pierwsze testy przed tym rajdem. Marczyk i Gospodarczyk są jednym z pierwszych duetów na świecie, który dostał rajdówkę nowej generacji. Auto jest nieco inaczej skonstruowane.

Samochód ma też inny silnik. Motor jest trochę mocniejszy. Auto jest szersze, jeśli chodzi o rozstaw osi. To powoduje, że powinno być bardziej stabilne. Będzie to na pewno zaletą podczas szybkich rajdów - mówił jeszcze przed wyjazdem do Portugalii Miko Marczyk.

Dziś ekipa Skody (z logo RMF FM na lusterkach) przejechała już pierwsze kilometry nowym autem.

Startują mistrzostwa Europy

Weekendowe zmagania będą pierwszą rudną rajdowych mistrzostwo Europy. To Rally Serras de Fafe e Felgueiras. Na inaugurację sezonu kierowcy przejadą ponad 180 kilometrów szutrowych odcinków specjalnych. Na liście zgłoszeń jest 86 załóg, w tym 45 pojedzie samochodami najwyższej w tej serii klasy Rally2.

Można się spodziewać, że rajd będą obserwowały dziesiątki tysięcy kibiców. Sport motorowy w Portugalii cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Tytułu będzie bronił Hiszpan Efren Llarena (Skoda Fabia Rally2 Evo). Drugie miejsce w sezonie 2022 wywalczył także Hiszpan Javier Pardo (Skoda Fabia), a trzeci był Francuz Yoann Bonato (Citroen C3 Rally2).

W kalendarzu rajdowych ME 2023 jest osiem rund. Trzecią będzie w dniach 20-21 maja szutrowy Rajd Polski z bazą w Mikołajkach. Impreza była od lat rozgrywana pod koniec czerwca, w tym roku promotor przeniósł ją na wcześniejszy termin.