Siatkarze reprezentacji Polski przed startem Ligi Narodów rozegrają dwa mecze sparingowe przed własną publicznością. Już w środę 15 maja w Katowicach reprezentacja Polski zmierzy się z Niemcami, a dzień później tym razem w Sosnowcu - z Ukrainą. Na oba te spotkania mamy dla Was bilety. Jak je zdobyć - sprawdź szczegóły.

Kibice reprezentacji Polski / Piotr Polak / PAP

Reprezentacja Polski swój pierwszy mecz sparingowy rozegra 15 maja w Spodku w Katowicach przy okazji upamiętnienia kolejnych gwiazd polskiej siatkówki w Alei Gwiazd.

Aleja Gwiazd Siatkówki wzbogaci się o nowe tablice

Przed głównym wydarzeniem, o godzinie 15:00 na al. Korfantego, odbędzie się ceremonia odsłonięcia tablic z odbiciem dłoni znanych postaci świata siatkówki:

Aleksandry Jagieło,

Jakuba Jarosza,

Magdaleny Śliwy,

Marcina Janusza

oraz dwóch tablic upamiętniających Igrzyska Olimpijskie 1964 i Mistrzostwa Świata 1974.

Udział w tej uroczystości jest otwarty dla wszystkich, co czyni ją jeszcze bardziej wyjątkową.

Polska kontra Niemcy w Spodku

O godzinie 17:00 rozpocznie się mecz Alei Gwiazd Siatkówki, w którym Polska zmierzy się z Niemcami. Niemiecką drużynę poprowadzi dobrze znany polskim kibicom trener Michał Winiarski, co dodaje spotkaniu dodatkowych emocji. Mecz w katowickim Spodku to zawsze gwarancja niesamowitej atmosfery, a biało-czerwoni mogą liczyć na wsparcie najlepszych kibiców na świecie.

Kolejne spotkanie w Sosnowcu

Siatkarze reprezentacji Polski podczas meczu towarzyskiego z Ukrainą w 2022 / Piotr Polak / PAP

Już dzień później, 16 maja, reprezentacja Polski mężczyzn rozegra drugi mecz towarzyski. Tym razem w Sosnowcu zmierzą się z Ukrainą. Poprzednie spotkanie w tym mieście przyciągnęło tłumy kibiców, co sprawia, że z niecierpliwością oczekuje się kolejnego starcia.

Sezon reprezentacyjny 2024

To spotkanie jest początkiem cyklu spotkań przygotowawczych do najważniejszej imprezy roku - Igrzysk Olimpijskich. Reprezentacja Polski mężczyzn, pod wodzą Nikoli Grbicia, rozpocznie w Katowicach swój marsz po kolejne sukcesy. Poprzednie sezony pod kierownictwem serbskiego szkoleniowca były dla polskiej siatkówki czasem triumfów i medali. Biało-Czerwoni mają na swoim koncie złoto mistrzostw Europy i Ligi Narodów (2023), srebro mistrzostw świata (2022) oraz brąz Ligi Narodów (2022).

Jak zdobyć bilety?

Wybierz mecz, na który chciałbyś zdobyć bilety, odpowiedz na pytanie, czy siatkówka to nasz sport narodowy i dlaczego. Autorów najbardziej kreatywnych wpisów nagrodzimy podwójną wejściówką. Na wasze odpowiedzi czekamy do wtorku, do godziny 9:00. Z wybranymi osobami skontaktujemy się mailowo.