Ateny, Pekin, Londyn, Rio de Janeiro i Tokio. W każdych igrzyskach olimpijskich od 2004 roku polscy siatkarze kończyli rywalizację na ćwierćfinale. W tym roku na turnieju w Paryżu, dokładnie 20 lat po Atenach, chcą w końcu sięgnąć po upragniony medal. Nikomu nie zależy na tym bardziej niż kapitanowi Bartoszowi Kurkowi, z którym o roli lidera i oczekiwaniach wobec kadry rozmawiał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.

Kurek: Czuję odpowiedzialność za drużynę RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kurek: Czuję odpowiedzialność za drużynę

Na każde igrzyska w XXI wieku Biało-Czerwoni jechali jako jedni z faworytów do zwycięstwa. Na pięciu kolejnych imprezach zawsze ktoś okazywał się jednak lepszy już w ćwierćfinale. W Atenach byli to Brazylijczycy, w Pekinie Włosi, w Londynie Rosjanie, w Rio de Janeiro Amerykanie, a w Tokio Francuzi. W Paryżu także polscy siatkarze są jednymi z najpoważniejszych kandydatów do medalu.

Chciałbym mieć kryształową kulę i wiedzieć co się wydarzy za 3 miesiące w Paryżu, ale na całe szczęście nie wiem. Na całe szczęście czeka nas piękna impreza sportowa i wszyscy kibice będą przeżywać razem z nami, mam nadzieję nasze zwycięstwa. Oby nie za wiele porażek. Wierzę, że naprawdę przez te ostatnie lata położyliśmy solidny fundament do tego, żeby być pewnym siebie, jechać na te igrzyska i spełnić swoje marzenia - mówi Bartosz Kurek.

"Lubię to słowo - odpowiedzialność"

Kapitan reprezentacji Polski jest jednym z naszych najbardziej doświadczonych zawodników. Oczekiwania kibiców wobec liderów są jeszcze większe. Czy to nakłada dodatkową presję?

Myślę, że to nie jest presja, a odpowiedzialność. Lubię to słowo - odpowiedzialność. Tak, czuję na sobie odpowiedzialność za swój występ indywidualny, za grupę, za chłopaków. Ale z drugiej strony wiem, że też nie jestem w tym sam. Mamy dobrego szefa, który cały ten proces zaplanował. Mamy też wykonawców z najwyższej światowej półki, jeżeli chodzi o siatkówkę. Mimo że ta odpowiedzialność na mnie spoczywa, to wiem, że w ten bój nie idę po prostu sam - zapewnia kapitan.

Przed igrzyskami w Paryżu czeka nas Liga Narodów. Bartosz Kurek zapewnia, że o ulgowym traktowaniu tych rozgrywek, w związku z igrzyskami - nie ma mowy.

Zaczynając od trenera, ale potem przechodząc też do nas. Myślę, że jedna z rzeczy, które staraliśmy się w sobie wypracować i kultywować przez ostatnie lata to charakter zwycięzców. A taki można próbować wypracować tylko wtedy, jeżeli gra się o zwycięstwo w każdym kolejnym meczu. Tak zamierzamy też podejść do Ligi Narodów - zapowiada Bartosz Kurek.

Słowo jakie powinno nam przyświecać w tym sezonie to "dostępność". Ja też taką zgłaszam. Myślę, że każdy z nas tutaj zdaje sobie z tego sprawę, że może być wykorzystany w każdym turnieju, a może nie zostać wykorzystany w żadnym, więc z tym się trochę wiąże przyjazd na kadrę. Z oddaniem części siebie, swojego wolnego czasu, czasu z rodziną, po to żeby spełniać swoje marzenia i uszczęśliwiać naszych kibiców w całym kraju - dodaje.

Powrót do Polski?

Od tygodni mówi się o tym, że Bartosz Kurek, który po czterech latach zdecydował się odejść z japońskiego klubu Wolfdogs Nagoya wróci do Grupy Azoty ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle, w której grał w latach 2005-2008. Sam jednak wciąż nie potwierdza tych doniesień.

Czekam jak wszyscy na oficjalne ogłoszenie, zobaczymy co się wydarzy - mówi kapitan reprezentacji Polski i dodaje: "Mam nadzieję, jeśli ten powrót do Polski się przytrafi to (z Japonii) wróci lepszy Bartek niż wyjechał".

Terminarz Ligi Narodów siatkarzy:

22-05-2024 USA - Polska 19:00 (Antalya, Turcja)

23-05-2024 Kanada - Polska 16:00 (Antalya, Turcja)

24-05-2024 Holandia - Polska 19:00 (Antalya, Turcja)

26-05-2024 Słowenia - Polska 13:00 (Antalya, Turcja)

04-06-2024 Polska - Bułgaria 8:30 (Japonia)

06-06-2024 Polska - Turcja 12:30 (Japonia)

07-06-2024 Japonia - Polska 12:20 (Japonia)

08-06-2024 Polska - Brazylia 8:30 (Japonia)

19-06-2024 Włochy - Polska 20:30 (Ljubljana, Słowenia)

21-06-2024 Argentyna - Polska 13:00 (Ljubljana, Słowenia)

22-06-2024 Serbia - Polska 16:30 (Ljubljana, Słowenia)

23-06-2024 Kuba - Polska 13:00 (Ljubljana, Słowenia)

27-06-2024 ćwierćfinały 17:00/20:00

28-06-2024 ćwierćfinały 17:00/20:00

29-06-2024 półfinał 17:00/20:00

29-06-2024 półfinał 17:00/20:00

30-06-2024 mecz o 3. miejsce 17:00

30-06-2024 finał 20:00.

Turniej siatkarski na igrzyskach olimpijskich w Paryżu rozpocznie się 27 lipca i potrwa do 10 sierpnia.