Mamed Chalidow, jeden z najbardziej znanych polskich zawodników mieszanych sztuk walki wraca do klatki. 38-latek zapowiedział to na swoim Facebooku. "To wasze głosy niosły mnie ostatnie 15 lat. To dla was powrócę tam, gdzie moje miejsce - do klatki MMA" – czytamy na jego stronie.

