Mamed Chalidow został zatrzymany przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych - to jedna z informacji wtorku. Śledziliśmy także m.in. prace sejmowej komisji ustawodawczej, która zarekomendowała 41 spośród 42 senackich poprawek do kontrowersyjnej nowelizacji reformującej Kodeks karny. Jednym z głównych tematów był też areszt dla kierowcy tira podejrzanego o sprowadzenie w niedzielę katastrofy w ruchu lądowym na drodze A6 pod Szczecinem. Oto nasze podsumowanie dnia.

Mamed Chalidow zatrzymany. Chodzi o paserstwo luksusowych samochodów

Mamed Chalidow został zatrzymany przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych - dowiedzieli się reporterzy RMF FM. Chodzi o paserstwo luksusowych samochodów.



Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej protestowali przed Ministerstwem Energii

Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej domagają się przywrócenia do pracy odwołanego dziś prezesa spółki Daniela Ozona. O wyrzuceniu go z pracy zdecydował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Ozon nie zgadzał się na to, by minister zabierał pieniądze ze spółki na inne cele. Dziś w Warszawie protestowało kilkuset górników. Wkrótce, według ich zapowiedzi, ma być ich więcej.

Kontrowersyjna nowelizacja Kodeksu karnego: Sejmowa komisja za przyjęciem poprawek

Sejmowa komisja ustawodawcza zarekomendowała 41 spośród 42 senackich poprawek do nowelizacji reformującej Kodeks karny. Zaostrza ona kary m.in. za przestępstwa dotyczące pedofilii.



Krzysztof Brzózka: Od pewnego czasu w parlamencie zaczyna dowodzić lobby alkoholowe

"Ostatnim ministrem, który miał chęci w tym względzie (walki z alkoholizmem - przyp. red.) był prof. Religa" - mówi gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM, były już szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka. Według niego, lobby alkoholowe w parlamencie zorganizowało konferencję na którą zaproszono młodzież w wieku 17-19 lat.



Krzysztof Brzózka: Od pewnego czasu w parlamencie zaczyna dowodzić lobby alkoholowe "Ostatnim ministrem, który miał chęci w tym względzie (walki z alkoholizmem - przyp. red.) był prof. Religa" - mówi gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM, były już szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka. Według niego, lobby alkoholowe w parlamencie... czytaj więcej

Areszt dla kierowcy tira po karambolu na A6 pod Szczecinem

Szczeciński sąd zdecydował, że kierowca tira podejrzany o sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym na drodze A6 pod Szczecinem spędzi trzy najbliższe miesiące w areszcie. W niedzielnym karambolu zginęło 6 osób.

GDDKiA odstąpiła od umowy z Impresa Pizzarotti na budowę odcinków S5

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od umowy z firmą Impresa Pizzarotti na budowę trzech odcinków trasy S5 w województwie kujawsko-pomorskim. Według GDDKiA wina leży po stronie wykonawcy. Decyzja dotyczy odcinków S5: Nowe Marzy - Dworzysko (23,3 km), Dworzysko Aleksandrów (22,4 km), Białe Błota - Szubin (9,7 km).



GDDKiA odstąpiła od umowy z Impresa Pizzarotti na budowę odcinków S5 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od umowy z firmą Impresa Pizzarotti na budowę trzech odcinków trasy S5 w województwie kujawsko-pomorskim. Według GDDKiA wina leży po stronie wykonawcy. Decyzja dotyczy odcinków S5: Nowe Marzy - Dworzysko (23,3 km), Dworzysko Aleksandrów... czytaj więcej

Premier rozmawiał z prezydent Gdańska. "Bardzo dobra atmosfera"

Rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz odbyła się w atmosferze rzetelnej troski o miejsca pamięci historycznej. Poruszono temat Westerplatte oraz Europejskiego Centrum Solidarności" - powiedział rzecznik rządu Piotr Mueller.



Mateusz Morawiecki i Aleksandra Dulkiewicz rozmawiali w siedzibie w KPRM. Spotkanie trwało godzinę. Odbywało się za zamkniętymi drzwiami.



Premier rozmawiał z prezydent Gdańska. "Bardzo dobra atmosfera" "Rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz odbyła się w atmosferze rzetelnej troski o miejsca pamięci historycznej. Poruszono temat Westerplatte oraz Europejskiego Centrum Solidarności" - powiedział rzecznik rządu Piotr Mueller. czytaj więcej

Kosiniak-Kamysz: Nie wyobrażam sobie koalicji z PiS-em

Kosiniak-Kamysz: Nie wyobrażam sobie koalicji z PiS-em Karolina Bereza /RMF FM

"Nie poszliśmy z PiS-em do wyborów samorządowych, choć ta oferta była w wielu sejmikach, w większej liczbie sejmików niż teraz rządzimy. Nie przyjęliśmy tej oferty, nie przyjęliśmy oferty sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wicemarszałka Sejmu, kiedy były różne zamieszania. Nie wyobrażam sobie koalicji z PiS-em, bo nie spełniają tych kryteriów, które przedstawiliśmy w propozycji ideowej, ale też programowej" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz pytany o to, czy możliwa jest koalicja PSL-u z PiS-em.

CAŁA ROZMOWA DO ZOBACZENIA I POSŁUCHANIA >>>TUTAJ<<<





Bezsenna noc gdańszczan. Piorun zgotował im nocny koncert carillonu

Przez ponad 6 godzin, bez przerwy, w nocy i nad ranem grał dziś carillon kościoła św. Katarzyny w Gdańsku. To instrument złożony z kilkudziesięciu dzwonów, sterowany także automatycznie. Wszystko wskazuje na to, że nieplanowany, nocny koncert zgotowała mieszkańcom Starego Miasta w Gdańsku burza, która przechodziła nad Trójmiastem.

Bezsenna noc gdańszczan. Piorun zgotował im nocny koncert carillonu Przez ponad 6 godzin, bez przerwy, w nocy i nad ranem grał dziś carillon kościoła św. Katarzyny w Gdańsku. To instrument złożony z kilkudziesięciu dzwonów, sterowany także automatycznie. Wszystko wskazuje na to, że nieplanowany, nocny koncert zgotowała mieszkańcom Starego Miasta w Gdańsku burza,... czytaj więcej

Szczątki nurka we wraku Gustloffa. To może być zaginiony Robert Szlecht

Nurkowie odnaleźli ludzkie zwłoki na wraku statku Wilhelm Gustloff w okolicach Łeby. To najprawdopodobniej zaginiony w 2012 roku Robert Szlecht z Poznania. Podczas felernej wyprawy towarzyszyli mu koledzy. Teraz mogą mieć poważne problemy.

Zerowy PIT dla młodych, ale nie dla wszystkich

Dochody podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych - przewiduje projekt opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.