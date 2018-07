Po wyeliminowaniu irlandzkiego Cork City FC, kolejną przeszkodą na drodze Legii do piłkarskiej Ligi Mistrzów jest słowacki Spartak Trnawa. Mistrzowie Polski podejmą podopiecznych Radoslava Latala we wtorek. Rewanż odbędzie się tydzień później.

Warszawa, 23.07.2018. Piłkarz Legii Miroslav Radovic (C) i bramkarz Arkadiusz Malarz podczas treningu w Warszawie, 23 bm. Legioniści przygotowują się do jutrzejszego meczu 2. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów ze Spartakiem Trnawa. / Leszek Szymański / PAP

Mistrzowie Polski nie rozpoczęli dobrze tego sezonu. Choć wyeliminowali Irlandzki Cork City FC (1:0 na wyjeździe i 3:0 u siebie) to zaliczyli dwie porażki z krajowymi rywalami: 2:3 z Arką Gdynia o Superpuchar i 1:3 z KGHM Zagłębiem Lubin w pierwszej kolejce ekstraklasy.

Właśnie strata wielu bramek najbardziej niepokoi kibiców mistrzów Polski. Trener Dean Klafuric uparcie stawia na ustawienie z trójką obrońców, choć piłkarze wyraźnie mają problem z grą w tym systemie. Więcej wolnego po mistrzostwach świata w Rosji dostali kadrowicze: Michał Pazdan i Artur Jędrzejczyk. Poza tym jest bardzo prawdopodobne, że przynajmniej jeden z nich odejdzie jeszcze w letnim okienku transferowym.



Urazu kolana w meczu z Zagłębiem nabawił się William Remy. Pod znakiem zapytania we wtorkowym spotkaniu stoi występ Mateusza Wieteski, który doznał drobnego urazu w rewanżowym spotkaniu z Cork City FC. W tym samym spotkaniu nieco poważniejszej kontuzji nabawił się Michał Kucharczyk, ale gotowy ma być na rewanż ze słowackim zespołem. Aby awansować do fazy grupowej Champions League, Legia musi wyeliminować tego rywala i dwóch kolejnych.



W pierwszej rundzie Legia była lepsza od irlandzkiego Cork City FC, a słowacki zespół wyeliminował Zrinjski Mostar z Bośni i Hercegowiny. Trenerem mistrza Słowacji jest były trener Piasta Gliwice Radoslav Latal. Wśród jego podopiecznych są piłkarze znani z polskich boisk: bramkarz Dobrivoj Rusov (Piast Gliwice), obrońca Boris Godal (Zagłębie Lubin), pomocnicy Erik Grendel (Górnik Zabrze), Jan Vlasko (Zagłębie Lubin), Anton Sloboda (Podbeskidzie Bielsko-Biała). Spartak rozpoczął sezon ligowy od porażki, bo w sobotę przegrał na wyjeździe z Senicą 0:1.



W środę natomiast swoje mecze zagrają zespoły, w których występują polscy piłkarze. Łudogorec Razgrad Jacka Góralskiego i Jakuba Świerczoka podejmie węgierski Videoton Szekesfehervar. Z kolei Karabach Agdam, w którym występuje Jakub Rzeźniczak, zmierzy się na wyjeździe z albańskim FK Kukesi.



W drugiej rundzie kwalifikacji do 16 zwycięzców dwumeczów z pierwszej dołączą mistrzowie Białorusi, Danii, Chorwacji i Rumunii, w kolejnej - Austrii i Grecji, a w decydującej - Holandii i Szwajcarii.





Program 2. rundy (rewanże 31 lipca-1 sierpnia):

wtorek, 24 lipca

FK Astana - FC Midtjylland (godz. 16.00)

CFR Cluj - Malmoe FF (18.00)

PAOK Saloniki - FC Basel (19.30)

Dinamo Zagrzeb - Hapoel Beer Szewa (20.00)

Skendija Tetowo - Sheriff Tyraspol (20.15)

Crvena Zvezda Belgrad - Suduva Mariampol (20.30)

Legia Warszawa - Spartak Trnawa (21.00)



środa, 25 lipca

FK Kukesi - Karabach Agdam (19.00)

BATE Borysów- HJK Helsinki (19.00)

Łudogorec Razgrad - Videoton Szekesfehervar (19.00)

Ajax Amsterdam - Sturm Graz (20.30)

Celtic Glasgow - Rosenborg Trondheim (20.45)