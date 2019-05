"Nie potrafię znaleźć wyjaśnienia dla tego, co stało się tego wieczoru, ale na pewno ogromną rolę w tym zwycięstwie odegrali kibice" - tak szkoleniowiec Liverpoolu Juergen Klopp skomentował sensacyjny awans swojego zespołu do finału Ligi Mistrzów. "The Reds", którzy w pierwszym półfinałowym spotkaniu przegrali z Barceloną 0:3, we wtorkowy wieczór triumfowali na Anfield Road 4:0!

Po lewej: trener Liverpoolu Juergen Klopp, po prawej: gracze "The Reds" Georginio Wijnaldum i Trent Alexander-Arnold /PETER POWELL /PAP/EPA

REKLAMA