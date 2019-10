Piłkarze Liverpoolu pokonali na własnym stadionie Tottenham Hotspur 2:1 i umocnili się na prowadzeniu w tabeli angielskiej ekstraklasy. Nad zajmującym drugie miejsce i broniącym tytułu Manchesterem City mają sześć punktów przewagi.

Piłkarze Liverpoolu pokonali na własnym stadionie Tottenham Hotspur 2:1 i umocnili się na prowadzeniu w tabeli angielskiej ekstraklasy. / PETER POWELL / PAP/EPA

Spotkanie na Anfield nie rozczarowało. Kibice nie zdążyli jeszcze wygodnie zająć miejsc, a prowadzenie gościom dał Harry Kane. Była wówczas dokładnie 48. sekunda. Na strzał zza pola karnego zdecydował się Heung-min Son, piłka otarła się o obrońcę Liverpoolu Dejana Lovrena, odbiła się od słupka, a Kane skierował ją do siatki.

Gospodarze natychmiast ruszyli do odrabiania straty, ale świetnie w bramce "Kogutów" spisywał się Paulo Gazzaniga. Łącznie obronił aż 12 strzałów, ale dwukrotnie został pokonany. W 52. minucie wyrównał Jordan Henderson, a w 75. rzut karny na gola zamienił Mohamed Salah. "Jedenastka" została podyktowana po faulu Serge'a Auriera na Sadio Mane.



Strata bramki mnie bolała, bo akcja Tottenhamu zaczęła się od odebrania mi piłki. Na szczęście udało mi się zmazać plamę. Cieszę się z kolejnego zwycięstwa. W sferze mentalnej poczyniliśmy duże postępy. Czasem nie wszystko idzie po naszej myśli, pojawiają się przeciwności, ale potrafimy je przezwyciężyć - podkreślił Henderson.



Tottenham na początku drugiej połowy miał szanse podwyższyć prowadzenie, jednak Son trafił w poprzeczkę. W końcówce goście bezskutecznie starali się wyrównać.



Przez ostatni kwadrans próbowaliśmy zmienić wynik, jednak okazało się to niemożliwe. Na podyktowanie karnego nie będę narzekał. To była słuszna decyzja. Musimy grać z większą pewnością siebie i nie pozwalać się tak zdominować - przyznał trener Tottenhamu Mauricio Pochettino.



Liverpool na własnym stadionie jest niepokonany od 45 spotkań.



W niedzielę Manchester United został pierwszą drużyną, która w Premier League zdobyła 2000 goli. "Czerwone Diabły" na wyjeździe pokonały beniaminka Norwich 3:1, a historycznym trafieniem był pierwszy gol autorstwa Scotta McTominaya. Później dla gości bramki zdobyli jeszcze Marcus Rashford i Anthony Martial. Co ciekawe, obaj także nie wykorzystali rzutów karnych, które obronił Tim Krul.



Honorową bramkę dla "Kanarków" w końcówce zdobył Onel Hernandez.



Manchester City już w sobotę pokonał u siebie Aston Villę 3:0. Na trzecim miejscu w tabeli, z ośmioma punktami straty do lidera, jest Leicester City. "Lisy" w piątek rozbijając na wyjeździe Southampton 9:0 odniosły najwyższe w historii Premier League zwycięstwo na boisku rywala.