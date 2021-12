Legia Warszawa już dzisiaj zagra w ostatnim meczu piłkarskiej Ligi Europy. Mistrz Polski zmierzy się u siebie ze Spartakiem Moskwa. Gdzie można oglądać to spotkanie?

Artur Boruc / Leszek Szymański / PAP

To ostatni mecz polskiej drużyny w fazie grupowej Ligi Europy. Do tej pory Legia wygrała ze Spartakiem 1:0, z Leicester City zwyciężyła 1:0 i przegrała 1:3, a z Napoli zaliczyła dwie porażki 0:3 i 1:4.

To daje stołecznej drużynie 4. miejsce w grupie przed ostatnią kolejką. Sytuacja w grupie jest jednak taka, że tylko zwycięstwo Legii daje jej awans do fazy pucharowej Ligi Europy. W żadnym układzie Legia nie awansuje do Ligi Konferencji Europy z 3. miejsca.

Legia Warszawa od wielu tygodni jest w kryzysie. Drużyna Marka Gołębiewskiego zajmuje 16. miejsce w Ekstraklasie, co aktualnie oznacza spadek. W ostatnim meczu przegrała na wyjeździe z Cracovią 0:1.

Legia przegrywa też ostatnio w Europie: ostatnie trzy mecze to same porażki, a dwa zwycięstwa zostały odniesione na początku zmagań, kiedy trenerem drużyny był zwolniony niedawno Czesław Michniewicz.

Legia-Spartak. Kiedy początek meczu?

Czwartkowy mecz Legii z rosyjską drużyną odbędzie się na stadionie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:45.

Legia-Spartak. Gdzie oglądać?

Mecz Legii Warszawa ze Spartakiem Moskwa będzie pokazywany w dwóch telewizjach. Będzie go można oglądać na żywo za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay, gdzie transmisja wystartuje o 17:35.

Spotkanie Legii Warszawa ze Spartakiem Moskwa będzie można też zobaczyć w telewizji polskiej. Transmisję na żywo przeprowadzi kanał TVP2. Mecz będzie można też oglądać na stronie internetowej tvpsport.pl, aplikacji mobilnej i Smart TV.