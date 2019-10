Robert Lewandowski zdobył kolejne dwa gole dla Bayernu Monachium, dając mistrzom Niemiec trzecią z rzędu wygraną w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Fantastyczna passa bramkowa Polaka trwa, a jak obliczyli dziennikarze "BBC" w 2019 roku, spośród przedstawicieli pięciu czołowych lig, nie ma lepszego strzelca niż "Lewy".

Robert Lewandowski / Georgia Panagopoulou / PAP/EPA

Polak we wtorkowym meczu po raz 57. i 58. w historii pokonał bramkarza w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach i zajmuje samodzielne 5. miejsce w zestawieniu topowych snajperów, wyprzedzając Ruuda van Nistelrooya. Póki co przed nim są jeszcze Cristiano Ronaldo (127), Lionel Messi (112), Raul Gonzalez (71) oraz Karim Benzema (60) - pisze Onet.

Lewandowski nie zwalnia tempa i w 13 meczach tego sezonu ma już na koncie 18 bramek, dodatkowo w całym 2019 roku zdobył 36 goli dla Bayernu, co czyni go najskuteczniejszym zawodnikiem z pięciu najlepszych lig Starego Kontynentu.

Polski snajper w 36 meczach dla ekipy z Bawarii zdobył kosmiczną liczbę 36 goli. Mający na swoim koncie tyle samo występów Lionel Messi zdobył dla FC Barcelony 32 bramki i jest na drugim miejscu w tej klasyfikacji. Po 29 trafień dla swoich drużyn mają Kylian Mbappe i Sergio Aguero, ale młody snajper PSG potrzebował na to tylko 32 występów, natomiast napastnik Manchesteru City trzech więcej.

Najlepsi strzelcy w 2019 roku spośród pięciu czołowych lig Europy

1. Robert Lewandowski - 36 bramek (36 występów) - Bayern Monachium

2. Lionel Messi - 32 bramki (36 występów) - FC Barcelona

3. Kylian Mbappe - 29 bramek (32 występy) - Paris Saint-Germain

4. Sergio Aguero - 29 bramek (35 występów) - Manchester City

5. Raheem Sterling - 27 bramek (39 występów) - Manchester City

Co ciekawe, mecz z Olympiakosem był dla Lewandowskiego szczególny pod jeszcze jednym względem. Polak przedłużył swoją niesamowitą serię do dwunastu kolejnych spotkań z bramką i pobił klubowy rekord Carstena Janckera, który w 2000 roku trafiał do siatki w jedenastu meczach.

Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko rundę jesienną obecnego sezonu, na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców także jest Polak. I to z jeszcze większą przewagą nad resztą.

1. Robert Lewandowski - 18 bramek (13 występów) - Bayern Monachium

2. Raheem Sterling - 12 bramek (13 występów) - Manchester City

3. Andrea Belotti - 11 bramek (14 występów) - FC Torino

4. Ciro Immobile - 10 bramek (9 występów) - Lazio Rzym

5. Sergio Aguero - 10bramek (10 występów) - Manchester City