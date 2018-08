​Kamil Stoch i Piotr Żyła wygrali ex aequo konkurs Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w szwajcarskim Einsiedeln. Polacy zdominowali zawody. Czwarte miejsce zajął Jakub Wolny, a piąte Dawid Kubacki.

Stoch i Żyła zgromadzili po 267,3 pkt. Trzykrotny mistrz olimpijski skakał na odległość 114,5 i 112,5 m, a Żyła osiągnął 115,0 i 112,5.

To dziesiąte w karierze zwycięstwo Stocha w zawodach LGP. Nigdy nie wygrał całego cyklu. W 2010 i 2011 roku był drugi, a w 2016 - trzeci. Żyła natomiast na najwyższym stopniu podium stanął po raz pierwszy.

Po pierwszej serii reprezentanci Polski zajmowali pięć czołowych lokat. Na podium zdołał się jednak wedrzeć Jewgienij Klimow. Rosjanin w drugiej próbie uzyskał aż 116,5 m i ze Stochem i Żyłą przegrał tylko o 0,4 pkt.

W zawodach wzięło udział jeszcze dwóch Polaków. Stefan Hula został sklasyfikowany na dziewiątej pozycji, a Maciej Kot na 27.

Stoch umocnił się prowadzeniu w klasyfikacji generalnej LGP, gdyż triumfował także w dwóch wcześniejszych zawodach cyklu - w Wiśle i Hinterzarten. O 70 punktów wyprzedza Żyłę. Trzeci Szwajcar Killian Peier traci do lidera 171 pkt.

Po zawodach w Szwajcarii podopieczni trenera Stefana Horngachera wrócą do Polski i będą mieli krótkie wakacje. Zabraknie ich w zawodach LGP w Courchevel, zaplanowanych na 11 sierpnia. We Francji do rywalizacji przystąpią zawodnicy z kadry B.