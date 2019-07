Dużym zainteresowaniem wśród włoskich mediów cieszył się mecz AC Milan - Bayern Monachium w towarzyskim turnieju International Champions Cup. Jak pisze Onet, po tym spotkaniu nisko oceniony został Krzysztof Piątek.

Krzysztof Piątek / DANIEL DAL ZENNARO / PAP/EPA

"Piątek nie imponował zaangażowaniem, musi też lepiej utrzymywać się przy piłce, bo tym razem złymi wyborami stracił ich zbyt wiele" - napisała "La Gazzetta dello Sport". Podczas meczu z Bayernem Piątek spędził na boisku 90 minut. Milan przegrał z Bayernem 0:1 po golu Leona Goretzki.

Niskie noty dostał Piątek również od serwisu kibiców Milanu pianetamilan.it, który przyznał mu ocenę 5,5. "Kilka razy próbował, w pierwszej połowie miał jedną dobrą okazję, ale był raczej niewidoczny" - uzasadniono.

Jak przypomina Onet, trener Marco Giampaolo chwalił Piątka przed meczem z Bayernem. To napastnik kompletny. Ma siłę, technikę, instynkt strzelecki. Pracujemy dopiero od 10 dni, ale jestem z niego bardzo zadowolony - mówił, cytowany przez Onet, trener przed spotkaniem. Zwrócił też uwagę, że dla Milanu był to dopiero pierwszy sparing tego lata z mocnym rywalem, a Bayern jest na bardziej zaawansowanym etapie przygotowań do sezonu 2019/2020.

Krzysztof Piątek do AC Milan trafił w styczniu 2019 z Genoi. W barwach mediolańskiego zespołu zdobył 11 bramek w 21 meczach.