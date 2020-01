Edwin Straver po wypadku na 11. etapie Rajdu Dakar znajduje się w stanie krytycznym. Jak podała agencja ANP, 48-letni holenderski motocyklista był reanimowany na miejscu, a później helikopterem przetransportowano go do szpitala w Rijadzie.

Edwin Straver / ANDRE PAIN / PAP/EPA

Żona Edwina Stravera potwierdziła, że doszło do złamania kręgu szyjnego kręgosłupa.



W czwartek uczestnicy Dakaru powrócili z Shubaytah do Haradh. 11. etap liczył 744 km, z tego 379 to odcinek specjalny.



W tegorocznym Rajdzie Dakar, który odbywa się w Arabii Saudyjskiej, doszło już do śmiertelnego wypadku. W niedzielę, w trakcie siódmego etapu, zmarł portugalski motocyklista Paulo Goncalves.