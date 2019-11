Po derbach Berlina pomiędzy Unionem i Herthą doszło do skandalu - pseudokibice sforsowali ogrodzenie i wtargnęli na murawę. Niemiecka prasa zachwyca się reakcją bramkarza Rafała Gikiewicza, który ruszył odważnie do grupki zamaskowanych osób, dając jasno do zrozumienia, że mają zejść z boiska.

REKLAMA