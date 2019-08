Jose Mourinho stracił panowanie nad sobą podczas wywiadu telewizyjnego. Kiedy dziennikarz zadał mu pytanie o to, czy tęskni za pracą jako trener, Mourinho wzruszył się i powiedział: „Tęsknię za futbolem, tą adrenaliną, za boiskiem”.

Portugalski szkoleniowiec jest bezrobotny od grudnia 2018 roku, kiedy został zwolniony z Manchesteru United. Od tamtej pory żaden klub nie zdecydował się na zatrudnienie 58-latka, a sam Mourinho zaczął pojawiać się w telewizji w roli eksperta.

Kiedy wszedłem do zawodowego futbolu to był "klik". Teraz to poważna sprawa. Kiedy przestałem pracować w futbolu, to tęsknię za tym. Tęsknię za piłką, za tą adrenaliną, za boiskiem, za pracą. Piłka to piłka - powiedział wyraźnie wzruszony Jose Mourinho w rozmowie z "La Gazetta dello Sport".

Szkoleniowiec wspomniał też, że aktualnie uczy się języka niemieckiego. Nie znałem wcześniej tego języka. Mówię po angielsku, hiszpańsku, portugalsku, francusku i włosku. Nie wykluczam niczego, nawet Niemiec - powiedział Portugalczyk.

Jose Mourinho to jeden z najbardziej utytułowanych współczesnych menedżerów. Swoją karierę trenerską rozpoczynał w Portugalii, gdzie z FC Porto wygrał Puchar UEFA i triumfował w Lidze Mistrzów. Potem przeniósł się do Chelsea Londyn, z którą zdobył dwa mistrzostwa Anglii. Następnie pracował z Interem Mediolan, z którym sięgnął po potrójną koronę: mistrzostwo Włoch, Ligę Mistrzów i krajowy puchar.

Następnie trafił do Realu Madryt. Z Królewskimi wygrał mistrzostwo Hiszpanii, Superpuchar i puchar tego kraju. Po powrocie do Chelsea zdobył jeszcze mistrzostwo i Puchar Ligi Angielskiej. Z Manchesterem United triumfował w Pucharze Ligi, zdobył Tarczę Wspólnoty i wygrał Ligę Europy.