Jacek Magiera, selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 20 ogłosił nazwiska 21 piłkarzy, którzy zagrają na Mistrzostwach Świata U-20. W gronie powołanych jest 9 zawodników grających w zagranicznych klubach. Polska będzie gospodarzem młodzieżowych mistrzostw. Pojedynki fazy grupowej biało-czerwoni będą rozgrywać w Łodzi. Rywalami naszej drużyny będą Kolumbia, Senegal i Tahiti.

Jacek Magiera / Grzegorz Michałowski / PAP

Na początku kwietnia trener naszej reprezentacji ogłosił szeroką, 50-osobową kadrę i to na jej bazie wybrał teraz wąski skład, z którego będzie mógł korzystać już podczas turnieju. W trakcie rocznych przygotowań do mundialu, czyli czterech zgrupowań i ośmiu meczów, sprawdziliśmy 43 zawodników, jeszcze szerszą grupę obserwując w rozgrywkach ligowych. Każda nasza decyzja personalna była poprzedzona długimi dyskusjami i obserwacjami. Oglądaliśmy zawodników w meczach ligowych, prowadziliśmy z nimi indywidualne rozmowy i analizy, znamy ich wyniki motoryczne. Mamy zebrane wszystkie niezbędne informacje - podkreśla trener Magiera cytowany przez portal Łączy nas piłka.

Na liście powołanych są zawodnicy znani z boisk Ekstraklasy. To choćby bramkarz Legii Warszawa Radosław Majecki, obrońca Pogoni Szczecin (latem przeniesie się do Cagliari) Sebastian Walukiewicz, defensor Górnika Zabrze Adrian Gryszkiewicz czy pomocnik Lechii Gdańsk Tomasz Makowski. Dziewięciu piłkarzy w kadrze reprezentuje zagraniczne kluby - większość z nich niemieckie. To choćby David Kopacz (VfB Stuttgart), Marcel Zylla (Bayern Monachium), Jakub Bednarczk (FC Sankt Pauli) czy Adrian Stanilewicz (Bayer Leverkusen). W gronie powołanych jest także zaledwie 17-letni Nicola Zalewski, piłkarz AS Romy.

Tegoroczne Mistrzostwa Świata U20 zostaną zorganizowane w 6 polskich miastach. Polacy swoje mecze fazy grupowej rozegrają w Łodzi. Poza tym pojedynki będą rozgrywane także w Tychach, Bielsku-Białej, Lublinie, Gdyni i Bydgoszczy. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz rozegrają 23. maja. Rywalem naszej drużyny będzie Kolumbia. Trzy dni później zmierzy się z Tahiti, a na zakończenie fazy grupowej zagramy jeszcze z Senegalem (29. maja). W Polsce będzie można oglądać 24 drużyny narodowe. Do 1/8 finału awansują po dwie drużyny z każdej z sześciu grup oraz 4 drużyny z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Finał 15 czerwca na stadionie łódzkiego Widzewa.

Skład reprezentacji Polski na MŚ do lat 20:

Bramkarze: Radosław Majecki (Legia Warszawa), Miłosz Mleczko (Puszcza Niepołomice), Karol Niemczycki (NAC Breda)

Obrońcy: Jakub Bednarczyk (FC St. Pauli), Adrian Gryszkiewicz (Górnik Zabrze), Maik Nawrocki (Werder Brema), Jan Sobociński (ŁKS Łódź), Serafin Szota (Odra Opole), Sebastian Walukiewicz (Pogoń Szczecin).

Pomocnicy: Mateusz Bogusz (Leeds United), David Kopacz (VfB Stuttgart), Tomasz Makowski (Lechia Gdańsk), Adrian Łyszczarz (GKS Katowice), Bartosz Slisz (KGHM Zagłębie Lubin), Michał Skóraś (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Adrian Stanilewicz (Bayer Leverkusen), Tymoteusz Puchacz (GKS Katowice), Nicola Zalewski (AS Roma), Marcel Zylla (Bayern Monachium).

Napastnicy: Adrian Benedyczak (Pogoń Szczecin), Dominik Steczyk (FC Nuernberg)