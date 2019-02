Polskie tenisistki są już pewne utrzymania w Grupie I Strefy Euro-Afrykańskiej Pucharu Federacji, ale w sobotę zagrają z Ukrainkami o trzecie miejsce w turnieju w Zielonej Górze. "Czeka nas trudne spotkanie, to jeden z faworytów" - zaznaczył kapitan Dawid Celt.

Dawid Celt liczy na to, że jego zawodniczki się szybko zregenerują / Lech Muszyński / PAP

Drugie miejsce w grupie A i pozostanie w Grupie I dało biało-czerwonym piątkowe zwycięstwo nad Danią 3:0. Punkty w singlu zapewniły Iga Świątek i Magda Linette, a w deblu Alicja Rosolska i Maja Chwalińska. Pierwsza z tenisistek pokonała 16-letnią Clarę Tauson 6:3, 7:6 (9-7). Miała słabszy moment w spotkaniu z młodszą o rok rywalką, ale zdołała wygrać w dwóch setach. Nastolatka z Warszawy, decyzją Celta, nie przyszła na wieczorną konferencję prasową, ale wcześniej w przelotnej rozmowie z kilkoma dziennikarzami przyznała, że nie był to jej najlepszy dzień.

Wyszłam poza swoją strefę komfortu i cieszę się, że mimo słabszego dnia wygrałam. Takie występy to dla mnie nowe doświadczenie. Udało mi się czegoś nauczyć - zapewniła.



Kapitan Polek przyznał, że Świątek, która czasem dawała się ponieść emocjom na korcie, to "temperamentna zawodniczka". Mieliśmy swoje założenia na mecz z Tauson. Staramy się, żeby kontrolowała to, co robi na korcie. Nie zawsze się to udaje. Drugi set był wyrównany. Cieszymy się, że udało się go rozstrzygnąć na naszą korzyść - podkreślił.



Linette w środowym meczu z Rosjankami miała kłopoty z łydką i z tego powodu opuściła czwartkowy trening.



Było jakieś ryzyko, że dziś nie zagram. Dałam jednak radę - skwitowała.



17-letnia Chwalińska u boku starszej o 16 lat Rosolskiej zaliczyła w piątek debiut w seniorskiej reprezentacji.



Bardzo się cieszę, że miałam okazję zagrać u boku tak doświadczonej zawodniczki jak Ala, która dzieliła się ze mną swoim doświadczeniem. Debiut będę wspominać bardzo pozytywnie - zapewniła tenisistka z Dąbrowy Górniczej.



Rosolska z kolei podkreśliła, że cieszy ją, iż mogła wystąpić w roli nauczycielki.



Jak patrzę na Maję czy Igę, to przypominam sobie swój pierwszy występ w Pucharze Federacji. Fajnie, że mogę im przekazać jakieś rady - dodała.



Biało-czerwone nie mają dużo czasu na odpoczynek - w sobotę o godz. 10 zagrają o trzecie miejsce.



Krótko jestem kapitanem i nie pamiętam tak krótkiej przerwy w tych rozgrywkach między jednym spotkaniem a drugim. Dziewczyny pewnie miały już takie przypadki w swojej karierze. Plan gier był układany wcześniej. Jest mało czasu na regenerację, ale musimy się zaadaptować do warunków - zaznaczył Celt.



Zastrzegł, że Ukrainki to wymagające przeciwniczki.



Czeka nas trudne spotkanie. To silny zespół, przed turniejem był wymieniany w gronie faworytów. Szwedki, wygrywając grupę B, sprawiły małą niespodziankę. Ukrainki mają w składzie dwie młode zawodniczki - Martę Kostiuk i Dajanę Jastremską, które wspierają bardziej doświadczone koleżanki. Zawsze wychodzimy nastawieni na zwycięstwo, ale to jest sport - tonował optymistyczne nastroje kapitan Polek.