Holandia pokonała Norwegię 2:0 w ostatniej kolejce fazy grupowej eliminacji i awansowała na przyszłoroczne piłkarskie mistrzostwa świata. W rankingu drużyn, które zajęły drugie miejsca, Polska wypadła poza pierwszą szóstkę i nie będzie rozstawiona w losowaniu baraży.

Radość "Pomarańczowych" / Maurice van Steen / PAP/EPA

Holandia zwyciężyła w Rotterdamie po zaciętym spotkaniu ze Skandynawami, którzy w razie zwycięstwa awansowaliby do baraży. Pierwszą bramkę zdobył w 84. minucie Steven Bergwijn, a Norwegów pogrążył w doliczonym czasie drugiej połowy Memphis Depay.

"Pomarańczowi" to dziesiąta drużyna ze strefy UEFA, która jest pewna występu w turnieju w Katarze w listopadzie i grudniu 2022 roku. Dołączyła do Serbii, Hiszpanii, Szwajcarii, Francji, Belgii, Danii, Chorwacji, Anglii i Niemiec. Awans wywalczyła dotychczas również Brazylia, a Katar zagra jako gospodarz.

Drugie miejsce w grupie G zajęła Turcja, która pokonała na wyjeździe Czarnogórę 2:1. Najpierw bramkę dla gospodarzy zdobył były piłkarz Wisły Kraków Fatos Beciraj (3. minuta), ale później wyrównał Muhammed Akturkoglu (22.), a zwycięstwo gościom zapewnił Orkun Kokcu (60.).

Turcja zagra w barażach, ale podobnie jak Polska nie będzie rozstawiona w losowaniu, które odbędzie się 26 listopada w Zurychu. To oznacza, że w marcowych, dwuetapowych barażach pierwsze spotkanie rozegra na wyjeździe i z teoretycznie silniejszym zespołem: Portugalią, Szkocją, Włochami, Rosją, Szwecją lub Walią.

W spotkaniu zespołów, które nie miały już szans na awans nawet do baraży Łotwa pokonała na wyjeździe Gibraltar 3:1, a jedną bramkę dla gości zdobył piłkarz Rakowa Częstochowa Vladislavs Gutkovskis.

W grupie D "rzutem na taśmę" miejsce w barażach wywalczyła Ukraina, która wygrała na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 2:0. Zwycięstwo w Zenicy było jednym z dwóch warunków koniecznych do awansu na drugą pozycję, za mistrzem świata Francją. Drugim była wygrana "Trójkolorowych" z Finlandią w Helsinkach. Lider Ukraińców nie zawiódł i również ograł gospodarzy 2:0 po golach Kyliana Mbappe i Karima Benzemy. Francja już wcześniej zapewniła sobie bezpośredni awans.

W grupie E, w której poza zasięgiem konkurencji była już Belgia, na drugim miejscu zmagania zakończyła Walia. Czołowa dwójka grała we wtorek w Cardiff i to spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Czechy pokonały Estonię 2:0 i zajęły trzecią pozycję, ale i tak zagrają w barażach dzięki wynikom w Lidze Europy, podobnie jak czwarta w grupie F Austria.

W poniedziałek Polska przegrała w Warszawie z Węgrami 1:2, ponosząc pierwszą porażkę na PGE Narodowy od ponad siedmiu i pół roku. Gdyby biało-czerwonym udało się zdobyć choćby punkt, wówczas byliby rozstawieni.

Dwunastu uczestników baraży (oprócz wymienionych - także Macedonia Północna) będzie podzielonych na trzy "ścieżki" (A, B i C) po cztery zespoły. W każdej z tych ścieżek rozegrany zostanie "miniturniej" - półfinały i finał (tylko po jednym meczu, bez rewanżów), przy czym rozstawione zespoły będą gospodarzami półfinałów i na pewno nie trafią na siebie w tej fazie. Zwycięzcy finałów ścieżek A, B i C zakwalifikują się do przyszłorocznego mundialu.

Mecze barażowe rozegrane zostaną 24 i 29 marca 2022 roku, a więc niecałe pół roku przed turniejem w Katarze. Rozpocznie się on 21 listopada i potrwa do 18 grudnia.