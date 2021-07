Organizatorzy sztafety charytatywnej Poland Business Run zachęcają do regularnego trenowania przed startem, organizując w Krakowie Śniadania Biegowe. Każdy trening przy Błoniach poprowadzi inny ekspert. Po ćwiczeniach na uczestników będzie czekać zdrowy posiłek. Event to także okazja, by kupić lub wygrać buty sportowe Hoka One One.

