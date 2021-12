Marek Goczał i Łukasz Łaskawiec zajęli 1 miejsce w klasie T4 na drugim etapie Hail International Rally. Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk uplasowali się na drugim stopniu podium.

Marek Goczał / Materiały prasowe

Finałowa runda Pucharu Świata w rajdach cross-country w Arabii Saudyjskiej stoi pod znakiem sukcesów polskich załóg z Cobant Energylandia Rally Team. Na dwóch z czterech dotychczas rozegranych etapów rajdu Polacy nie schodzą z miejsc na podium. 1 i 2 miejsce to bilans załogi Michał Goczał / Szymon Gospodarczyk, która prowadzi obecnie w klasyfikacji generalnej T4. Kolejno 3 i 1 miejsce wywalczyli Marek Goczał i Łukasz Łaskawiec, awansując po drugim etapie na 2 miejsce w klasyfikacji generalnej T4.

Michał Goczał / Materiały prasowe

Wspaniały odcinek zakończony przez nas na 2 miejscu. Przy jednym punkcie kontrolnym spotkaliśmy się z drugą załogą z naszego zespołu - to było na około 40 kilometrze trasy i już do samej mety jechaliśmy jeden za drugim. Po strefie tankowania umówiliśmy się, że podkręcimy tempo i tak też zrobiliśmy. Dojechaliśmy najszybciej z całej stawki T4. Przypomniał mi się jeden z kultowych odcinków Rajdu Dakar, gdzie do samej mety ścigali się Nasser Al - Attiyah i Carlos Sainz. Czułem się dzisiaj podobnie. Niesamowite wrażenia - Marek Goczał.

To był bardzo trudny odcinek pod względem nawigacji. Wiele załóg miało spore problemy. Nam udało się znaleźć wszystkie waypointy, Michał jechał bardzo dobrze - szybko i sprawnie dbając przy tym o samochód i brak awarii. Dojechaliśmy do mety na 1 miejscu, to drugie z rzędu zwycięstwo etapowe, więc jesteśmy bardzo zadowoleni - Szymon Gospodarczyk.