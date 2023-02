Mahomes jest bardziej wszechstronny. Gra nieszablonowo. Jego zagrania potrafią zaskakiwać. Moim zdaniem Mahomes to nowy Tom Brady - podkreśla Dre’quan Reed, obrońca Silesia Rebels Katowice.

Choć dla wielu osób to właśnie rozgrywający są najbardziej znani i rozpoznawali w każdym zespole futbolu amerykańskiego to jednak - jak podkreśla trener główny Silesia Rebels Michał Kołek - sam taki zawodnik nie jest w stanie zapewnić zwycięstwa drużynie.

Jeżeli chodzi o budowanie drużyny to ważniejsi od rozgrywającego są ludzie, którzy są przed nim czyli linia ataku. To ona stanowi o sukcesie drużyny. To linia ofensywna ma największy wpływ na to, jak zagra drużyna i rozgrywający oraz przede wszystkim czy dotrwa on bezpiecznie do końca meczu - wyjaśnia trener główny Silesia Rebeles.

Obrońca drużyny futbolu amerykańskiego Silesia Rebels Katowice Dre’quan Reed / Silesia Rebels Katowice / Materiały prasowe

Nadchodzący Super Bowl będzie historycznym także z innego powodu. Pierwszy raz w przeciwnych drużynach wystąpią bracia - Travis Kelce (Chiefs) i Jason Kelce (Eagles).

To świetna sprawa - zagrać ze swoim bratem w finale. Obaj są świetni na swoich pozycjach. Jason to najlepszy center w lidze. Travis jest świetny w ofensywie. To na pewno będzie zacięta walka między nimi. Pewne jest jedno, że tytuł będzie w rodzenie - zaznacza z uśmiechem gracz Rebelsów Dre’quan Reed.

Super Bowl to show

Rihanna / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Super Bowl wywołuje wśród Amerykanów prawdziwe szaleństwo. Finały z lat 2010-2017 to jednocześnie osiem programów telewizyjnych najchętniej oglądanych w historii. Rekordowym jest ten z 2015 roku - przed odbiorniki przyciągnął 114,4 mln mieszkańców USA. Nic dziwnego, że astronomicznych cen sięga czas przeznaczony na reklamy. Za 30 sekund stacja Fox inkasowała rekordowe 7 mln dolarów.

Innym nieodłącznym elementem tego widowiska jest występ muzycznych gwiazd. Na stadionie w Glendale w Arizonie w przerwie spotkania publiczności zaprezentuje się Rihanna, a jej występ ma trwać 13 minut.

Zazwyczaj bardzo dużo przed finałem mówi się o reklamach. W tym roku o wiele więcej pisze się i mówi o half time show. Wszystko dlatego, że wystąpi Rihanna. Ja sam czekam na jej występ - mówi Dre’quan Reed. Dodaje, że co roku w USA Super Bowl ogląda wiele osób, które nie interesują się futbolem amerykańskim.