O zakończeniu sportowej kariery najbardziej utytułowany zawodnik w historii ligi futbolu amerykańskiego NFL poinformował w swoich mediach społecznościowych.

Dzień dobry, zaraz przejdę do rzeczy — rozpoczyna nagranie Brady. Odchodzę na emeryturę. Na dobre - podkreślił.

Legendarny gracz już po sezonie 2021 postanowił zakończyć karierę. Wówczas na emeryturze wytrzymał jednak tylko sześć tygodni. Wrócił, aby rozegrać 23. sezon w lidze NFL.

W wiadomości wideo skierowanej do fanów i kolegów z boiska Brady dziękuje wszystkim, z którymi grał, a także tym, którzy przez całą karierę go wspierali i pomagali jego rodzenie. Nie kryje też wzruszenia.

Brady w karierze reprezentował drużyny New England Patriots i Tampa Bay Buccaneers.

45-latek ma irlandzko-polskie korzenie. Jego babcia od strony matki była Polką.

Początki kariery

Do NFL trafił w 2000 roku wybrany w drafcie dopiero ze 199. numerem przez New England Patriots. Do podstawowego składu został włączony już w swoim drugim sezonie, kiedy kontuzji doznał pierwszy rozgrywający. Brady doprowadził drużynę do mistrzostwa, zostając przy okazji najbardziej wartościowym zawodnikiem finału.