Dwa zwycięstwa i trzy remisy, m.in. z Magnusem Carslesem, to bilans Jana-Krzysztofa Dudy w trzecim dniu Aimchess US Rapid, dziewiątego z cyklu turniejów online szachów szybkich Champions Chess Tour. Polak z dziewięcioma punktami z siódmego miejsca awansował do ćwierćfinału.

Po 15 rundach turnieju awans do fazy pucharowej wywalczyli: Rosjanin Władysław Artemiew - 10,5 pkt, prowadzący w cyklu CCT mistrz świata Norweg Carlsen - 10, Lewon Aronian z Armenii i reprezentant Francji Alireza Firouzja - po 9,5; Amerykanin Wesley So, Szachrijar Mamiedjarow z Azerbejdżanu i Duda - po 9 oraz Amerykanin Leinier Dominguez - 8,5.

W poniedziałek arcymistrz Duda trzykrotnie grał czarnymi i powiększył swój dorobek o 3,5 pkt, w kolejnym dniu nie ponosząc porażki. Rozpoczął od remisów z Aronianem i Kanadyjczykiem Erikiem Hansenem, następnie pokonał Holendra Jordena van Foreesta i Francuza Maxime'a Vachier-Lagrave. Na koniec fazy grupowej zmierzył się z Carlsenem, którego pokonał w półfinale niedawnego turnieju o Puchar Świata.



Ta partia trwała najdłużej z ośmiu pojedynków 15. rundy. Grający czarnymi Polak znalazł się w końcówce w zdecydowanie gorszej sytuacji, jedynie z hetmanem, podczas gdy Norweg miał hetmana i dwa piony na sąsiednich liniach g i h. Taka pozycja z reguły kończy się zwycięstwem białych. Tymczasem 23-letni arcymistrz z Wieliczki bronił się tak umiejętnie, nawet mając tylko kilka sekund na wykonanie ruchu, że utytułowany rywal nie znalazł zwycięskiej kontynuacji i partia zakończyła się po 124 ruchach przez powtórzenie posunięć.



"To silny gracz, pokonał mnie w Pucharze Świata, więc wynik ten nie jest wielką sensacją, chociaż przyznaję, że powinienem to wygrać" - skomentował dla portalu chess.24 mistrz globu.



Norweg będzie miał okazję do natychmiastowego rewanżu i to w większej liczbie partii, gdyż już od wtorku w ćwierćfinale zmierzy się właśnie z Dudą. Pozostałe pary to: Artemiew - Dominguez, Aronian - Mamiedjarow i Firouzja - So.



Meltwater Champions Chess Tour, czyli organizowana przez Play Magnus Group szachowa Liga Mistrzów, z sumą nagród 1,5 mln dolarów, składa się z 10 imprez rozgrywanych w kolejnych miesiącach.



W Aimchess US Rapid pula wynosi 100 tys. dolarów, a zwycięzca otrzyma 30 tys. Szachiści rywalizują w tempie 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię. 16 uczestników rozegrało w ciągu trzech dni 15 rund systemem każdy z każdym. Ośmiu najlepszych awansowało do fazy pucharowej, w której odbywać się będą dwudniowe mecze (cztery partie dziennie) - ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał.



Cykl zakończy się 3 października i po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online.