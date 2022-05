Robert Lewandowski zdobył 35. ligową bramkę i po raz siódmy w karierze został królem strzelców piłkarskiej ekstraklasy Niemiec. Na zakończenie sezonu Bundesligi jego Bayern Monachium, który już wcześniej zapewnił sobie tytuł, zremisował na wyjeździe z VfL Wolfsburg 2:2.

Lewandowski trafił do siatki w 40. minucie, powiększając prowadzenie gości na 2:0. Pierwszą bramkę zdobył Chorwat Josip Stanisic (17.). Stratę zmniejszył Jonas Wind (45.), a do remisu doprowadził Max Kruse (58.).

Bayern zdobył 77 punktów i po raz 10. z rzędu został mistrzem Niemiec. Druga Borussia Dortmund, która wygrała w sobotę u siebie z Herthą Berlin 2:1, zgromadziła 69 "oczek". Trzecie miejsce zajął Bayer Leverkusen - 64, a czwarte RB Lipsk - 58. Te cztery zespoły zagrają w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów.

Z Bundesligą pożegnają się Greuther Fuerth oraz Arminia Bielefeld. W barażu o utrzymanie z trzecim zespołem zaplecza ekstraklasy powalczy Hertha Berlin. Przed strefą barażową w doliczonym czasie drugiej połowy uratował się VfB Stuttgart - dzięki bramce Japończyka Wataru Endo (90+2.) zespół z Badenii-Wirtembergii pokonał u siebie FC Koeln 2:1 i wyprzedził Herthę w tabeli.

Media: Jest porozumienie między Barceloną a agentem Lewandowskiego

Agent Roberta Lewandowskiego Pini Zahavi oraz Barcelona osiągnęli porozumienie w sprawie transferu 33-letniego piłkarza Bayernu Monachium do katalońskiego klubu w tym roku - poinformował niemiecki kanał telewizyjny Sport1.

Według tych informacji Lewandowski miałby podpisać z Barceloną trzyletnią umowę.

Nawet jeśli doniesienia te się potwierdzą, to do przejścia kapitana reprezentacji Polski do "Dumy Katalonii" brakuje jeszcze zgody jego obecnego zespołu. Barcelona czeka bowiem na informację, jaka jest klauzula odstępnego, a ta może okazać się dla zmagających się z kryzysem finansowym Katalończyków zbyt wysoka.

"To może uniemożliwić transfer. Zwłaszcza jeśli do gry włączą się inne wielkie europejskie kluby" - skomentowano w dzienniku "Mundo Deportivo".

Według dziennikarzy hiszpańskiego "Sportu" Bayern ustalił cenę za polskiego piłkarza na poziomie 35-40 milionów euro, a taką kwotę "Barcelona na pewno by rozważyła".

Polak ma kontrakt z Bayernem do końca sezonu 2022/23, a wcześniej kierownictwo bawarskiego klubu zapewniało, że na pewno nie odejdzie w tym roku.