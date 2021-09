Za tydzień rusza zgrupowanie piłkarskiej kadry przed meczami z San Marino i Albanią w eliminacjach mistrzostw świata. Sprawdziliśmy, jak w weekend zagrali nasi piłkarze. Bramki strzelili Przemysław Frankowski, Adam Buksa czy Grzegorz Krychowiak. Asysty zanotowali Piotr Zieliński i Mateusz Klich. Pechowo zagrali Paweł Dawidowicz czy Kamil Glik.

Przemysław Frankowski / Norbert Scanella / PAP/PANORAMIC

Wysoką formę we Francji potwierdza Przemysław Frankowski. Zdobył swojego drugiego gola w sezonie. Lens pokonało na wyjeździe Olympique Marsylia 3:2.

Bramkę dla Krasnodaru strzelił w niedzielę Grzegorz Krychowiak. Polak trafił z karnego. Jego klub pokonał 3:0 FK Soczi, co ciekawe, kończąc mecz w dziewiątkę.

Bramkę w amerykańskiej MLS strzelił Adam Buksa. To dla niego 12. gol w sezonie. Tym razem otworzył wynik spotkania po dośrodkowaniu z lewej strony boiska. New England Revolution pokonało 2:1 Orlando City.

Zakończyła się z kolei wspaniała seria Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu strzelał bramki w 15 kolejnych meczach Bundesligi. W pojedynku z Gruether Furth (3:0) nie trafił w bramkę. Po jego strzale piłka odbiła się od poprzeczki.

Cieszy dobra dyspozycja Piotra Zielińskiego. Po kontuzji pomocnika Napoli nie ma już śladu. Kilka dni temu strzelił gola dla swojej drużyny, a wczoraj zanotował asystę. Klub z Neapolu wygrał z Cagliari 2:0.

Podaniem zamienionym na bramkę popisał się także w minionej kolejce Premier League Mateusz Klich. Polak zmarnował także dobrą okazję na strzelenie gola. Leeds United przegrało z West Hamem, w którego bramce stał Łukasz Fabiański.

90 minut na boisku spędził Paweł Dawidowicz. Obrońca włoskiego Hellas Werona nie zaliczy jednak ostatniego spotkania do udanych. Jego drużyna prowadziła 2:0. Na kwadrans przed końcem spotkania Polak przypadkowo zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Sędzia podyktował "jedenastkę" dla Genoi. Później po faulu Dawidowicza rywale mieli jeszcze rzut wolny i to także skończyło się bramką. Po remisie 3:3 obie drużyny podzieliły się punktami.

Kilka minut od Jose Mourinho w derbach Rzymu dostał Nicola Zalewski. To był jego pierwszy występ w tym sezonie Serie A. Niedawno zmarł tata naszego młodego piłkarza. AS Roma przegrała z Lazio 2:3.

W Serie B czerwoną kartką ukarano Kamila Glika. Nasza obrońca ratował się faulem, gdy rywal wychodził na czystą pozycję. Benevento zremisowało 1:1 z Como.

Dwóch naszych reprezentantów spotkało się w Grecji. PAOK Saloniki Karola Świderskiego pokonał AEK Ateny Damiana Szymańskiego 2:0. Napastnik klubu z Salonik zmieniony w 90. minucie. Szymański opuścił murawę po godzinie gry.

Spośród 29 powołanych przez Sousę piłkarzy 5 nie zagrało ani minuty. Na ławce rezerwowych lub poza meczową kadrą z różnych przyczyn znaleźli się Wojciech Szczęsny, Maciej Rybus, Tymoteusz Puchacz, Arkadiusz Reca i Przemysław Płacheta.

Dopiero dziś szansę gry w meczach ligowych będą mieli Jakub Moder i Karol Linetty. Spośród zawodników, którzy nie znaleźli się w gronie powołanych, warto odnotować kolejną asystę Sebastiana Szymańskiego w lidze rosyjskiej i trzy bramki Mariusza Stępińskiego na Cyprze.

Bramkarze:

Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn) - na ławce rezerwowych podczas meczu z Sampdorią (3:2)

Bartłomiej Drągowski (Fiorentina) - 90 minut w meczu z Udinese (1:0)

Łukasz Skorupski (Bologna) - 90 minut w meczu z Empoli (2:4)

Łukasz Fabiański (West Ham) - 90 minut w wygranym meczu z Leeds United (2:1)

Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton) - 90 minut w meczu z Wolverhampton (0:1)

Bartosz Bereszyński (Sampdoria) - 90 minut w przegranym 2:3 meczu z Juventusem

Paweł Dawidowicz (Hellas Verona) - 90 minut w zremisowanym meczu z Genoą (3:3)

Kamil Glik (Benevento) - czerwona kartka w 19. minucie meczu z Como (1:1). Polak faulował napastnika rywali wychodzącego na czystą pozycję.

Robert Gumny (Augsburg) - 90 minut w przegranym 0:3 meczu z Freiburgiem

Michał Helik (Barnsley) - 90 minut w meczu z Blackpool (0:1)

Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów) - 90 minut w meczu z Ruchem Lwów (2:0)

Tymoteusz Puchacz (Union Berlin) - poza składem na mecz z Arminią Bielefeld (1:0)

Arkadiusz Reca (Spezia) - poza składem na mecz z AC Milanem (1:2)

Maciej Rybus (Lokomotiv Moskwa) - poza kadrą na mecz z Chimkami (0:0)

Pomocnicy:

Przemysław Frankowski (Lens) - gol i 90 minut gry w wygranym 3:2 meczu z Marsylią

Kamil Jóźwiak (Derby County) - 25 minut w meczu z Sheffiled United (0:1)

Mateusz Klich (Leeds United) - asysta w pojedynku z West Hamem (1:2). Grał przez 90 minut

Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin) - 66 minut w wygranym 1:0 meczu z Wisłą Kraków

Grzegorz Krychowiak (Krasnodar) - 90 minut i gol w meczu z FK Soczi (3:0)

Karol Linetty (Torino) - Torino dziś wieczorem rozegra ligowy mecz z Venezią

Jakub Moder (Brighton) - Brighton dziś wieczorem rozegra ligowy mecz z Crystal Palace

Przemysław Płacheta (Nowrich City) - poza meczową kadrą na pojedynek z Evertonem (0:2)

Damian Szymański (AEK Ateny) - zmieniony w 60 minucie meczu z PAOK Saloniki (0:2)

Nicola Zalewski (AS Roma) - 8 minut w meczu z Lazio (2:3)

Piotr Zieliński (Napoli) - 69 minut i asysta w wygranym 2:0 meczu z Cagliari

Napastnicy:

Adam Buksa (NE Revolution) - gol w meczu z Orlando City (2:1)

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - nasz napastnik zakończył serię meczów ze zdobytą bramką w Bundeslidze. Nie wpisał się na listę strzelców, ale Bayern pokonał Gruether Furth 3:0

Krzysztof Piątek (Hertha Berlin) - w miniony weekend zagrał po raz pierwszy w tym sezonie. Po kontuzji dostał od trenera 7 minut. Hertha przegrała z RB Lipsk 0:6.

Karol Świderski (PAOK Saloniki) - zmieniony w 90 minucie meczu z AEK Ateny (2:0)