Przed meczem 9. kolejki Bundesligi, w którym Bayern Monachium podejmie Union Berlin, trener beniaminka nie szczędził komplementów polskiemu napastnikowi Robertowi Lewandowskiemu. "To klasa sama w sobie i mogę wprost powiedzieć, że to w tej chwili najlepszy środkowy napastnik na świecie. Na to miano zapracował sobie przez wiele lat" - powiedział Urs Fischer.

REKLAMA