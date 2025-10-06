Bartosz Zmarzlik zwyciężył w pożegnalnym turnieju Jarosława Hampela, który odbył się w Lublinie. Wydarzenie zgromadziło czołowych żużlowców oraz tłumy kibiców, by uhonorować jednego z najwybitniejszych polskich zawodników ostatnich dekad.

/ Wojtek Jargiło / PAP

W niedzielny wieczór na stadionie w Lublinie odbył się wyjątkowy turniej żużlowy, poświęcony Jarosławowi Hampelowi, który oficjalnie zakończył swoją bogatą karierę sportową. Na trybunach zasiadły tysiące kibiców, a na torze pojawiła się śmietanka polskiego żużla, by oddać hołd dwukrotnemu indywidualnemu wicemistrzowi świata oraz sześciokrotnemu drużynowemu mistrzowi globu.

Zmarzlik najlepszy na torze

Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Bartosz Zmarzlik, reprezentujący Orlen Oil Motor Lublin. Zmarzlik zdobył 12 punktów, wyprzedzając Przemysława Pawlickiego ze Stelmet Falubaz Zielona Góra oraz Dominika Kuberę, również z Motoru Lublin. Rywalizacja była zacięta, a poziom sportowy - bardzo wysoki. W zawodach wzięło udział 16 żużlowców, w tym wielu medalistów krajowych i międzynarodowych.

Wzruszające pożegnanie na stadionie

Choć Jarosław Hampel nie wystartował w samych zawodach, przed rozpoczęciem turnieju wykonał kilka rund honorowych, żegnając się z lubelską publicznością. Kibice przygotowali specjalny transparent z napisem: "DAŁEŚ NAM WIĘCEJ NIŻ ZŁOTO - ODDAŁEŚ NAM SERCE!", a po zakończeniu zmagań odbył się krótki koncert dedykowany byłemu kapitanowi Motoru Lublin.

Jarosław Hampel przez 27 sezonów występował w najwyższej klasie rozgrywkowej, wygrywając aż 873 wyścigi. W 2011 roku, jako zawodnik Unii Leszno, osiągnął najwyższą w swojej karierze średnią biegową - 2,625. Na swoim koncie ma także tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów oraz dziewięć drużynowych mistrzostw Polski, zdobywanych z zespołami z Piły, Wrocławia, Zielonej Góry, Leszna i Lublina.