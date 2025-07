Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w turnieju Grand Prix w szwedzkiej Malilli, siódmej eliminacji żużlowych mistrzostw świata. Wygrał Australijczyk Brady Kurtz, który w klasyfikacji generalnej traci już tylko dziewięć punktów do prowadzacego Polaka.

Bartosz Zmarzlik / Adam Warżawa / PAP

Dominik Kubera zajął 11. miejsce i zakończył starty po zasadniczej fazie zawodów.

Pięciokrotny mistrz świata Zmarzlik, który był najlepszy w Maillli w 2017, 2021, 2022 i 2024 roku, w rundzie zasadniczej jeździł bardzo równo, jednak bez błysku. W czterech startach był drugi, piąty wyścig wygrał, ale 11 punktów pozwoliło mu zająć dopiero szóste miejsce w tej fazie zawodów. Kubera wprawdzie wygrał swój pierwszy wyścig, ale w czterech kolejnych zdobył tylko trzy punkty i nie zakwalifikował się do biegów ostatniej szansy z udziałem żużlowców z miejsc 3-10. Bezpośredno do finału awansowali Kurtz i Australijczyk Jason Doyle.

W biegu decydującym o awansie do finału Zmarzlik pokazał mistrzowską klasę. Wprawdzie po starcie był trzeci, ale później efektowanie wyprzedził Czecha Jana Kvecha oraz Australijczyka Jacka Holdera, zapewniając sobie miejsce w decydującym wyścigu. Po chwili stawkę finalistów uzupełnił Brytyjczyk Daniel Bewley.

Ostatni wyścig wieczoru miał dwie, podobne do siebie odsłony. W pierwszej najlepiej wystartował Kurtz, a tuż za nim jechał atakujący go Zmarzlik. Na tor upadł jednak Doyle i bieg został przerwany. W powtórce ponownie najszybszy spod taśmy był Australijczyk, znowu drugi był Polak, jednak tym razem różnica między nimi była większa i kolejność nie zmieniła się już do mety. Trzecie miejsce zajął Bewley.

W klasyfikacji generalnej Zmarzlik ma 131 pkt, Kurtz 122, a trzeci, ale już z dużą stratą jest Szwed Fredrik Lindgren - 99 pkt. Kubera zajmuje dziewiąte miejsce - 51 pkt.

Kolejna runda cyklu GP odbędzie się 2 sierpnia w Rydze.