Polsko-brytyjski duet Jan Zieliński i Luke Johnson odpadł w półfinale debla w wielkoszlemowym turnieju tenisowym Australian Open w Melbourne. Musieli uznać wyższość Australijczyków Jasona Kublera i Marka Polmansema. Mecz rozstrzygnął się w trzech setach: 2:6, 6:3, 3:6.

/ RMF FM

Po porażce w półfinale debla na kortach w Melbourne tegorocznego turnieju Australian Open największym sukcesem Jana Zielińskiego pozostaje dotarcie do finału debla AO w 2023 roku.

Wówczas Polak grał w parze z Hugo Nysem z Monako, a w finale przegrali z Kublerem i Rinkym Hijikatą. Tym razem Zieliński, który grał w parze z Brytyjczykiem Luke'm Johnsonem, musiał uznać wyższość australijskiego duetu - Jasona Kublera i Marka Polmansema.

Mecz, którego stawką był finał debla rozstrzygnął się w trzech setach.

W Melbourne Zieliński rywalizował też w mikście, w parze z Hsieh Su-wei z Tajwanu. Zwycięzcy Australian Open z 2024 roku odpadli tym razem w pierwszej rundzie.

Wynik meczu 1/2 finału debla:

Jason Kubler, Mark Polmans (obaj Australia) - Jan Zieliński, Luke Johnson (Polska, Wielka Brytania) 6:2, 3:6, 6:3.