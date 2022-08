Argentyna zagra na mundialu w fioletowych koszulkach. Firma Adidas, produkująca oficjalne stroje tej reprezentacji, potwierdziła niedawne przecieki. Na stronie producenta można znaleźć nową kolekcję wyjazdowych strojów Argentyny, które mają zostać wykorzystane na mistrzostwach świata w Katarze.

Leo Messi / JUAN IGNACIO RONCORONI / PAP/EPA

Stroje reprezentacji Argentyny od lat praktycznie się nie zmieniały. Zawsze jest to biało-błękitny pasiak. Rewolucja dotknęła natomiast tzw. stroje wyjazdowe. Tym razem dominuje tam intensywny kolor fioletowy.

Koszulka wyjazdowa Argentina 2022 World Cup łączy dwa różne odcienie fioletu ze srebrnymi detalami, takimi jak logo producenta i logo federacji. Oficjalnie kolory to "Legacy Indigo/Purple Rush". Trzy paski, znajdujące się na ramionach nowej koszulki wyjazdowej, utrzymane są w subtelnym, jasnofioletowym kolorze.

Argentyna na mundialu

Argentyna to grupowy rywal reprezentacji Polski podczas zbliżającego się mundialu. Jest to również główny faworyt do wygrania grupy i awansu do fazy pucharowej.

Mecz z Polską Argentyna rozegra jako ostatni. Wcześniej zmierzy się z Arabią Saudyjską i Meksykiem. Niewykluczone, że Argentyńczycy przed starciem z Polską będą pewni awansu z grupy.

Mecz Polska - Argentyna odbędzie się 30 listopada o 20:00.