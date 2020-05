Bayern Monachium pokonał u siebie Eintracht Frankfurt 5:2, a Robert Lewandowski zdobył 27. bramkę w tym sezonie piłkarskiej ekstraklasy Niemiec. Broniący tytułu Bawarczycy prowadzą w tabeli, a polski napastnik - w klasyfikacji strzelców.

Robert Lewandowski mógł dać gospodarzom prowadzenie już w 12. minucie rozgrywanego bez kibiców na trybunach spotkania w Monachium. Wtedy po jego uderzeniu lewą nogą piłka odbiła się jednak od poprzeczki. Bayern i tak wygrywał do przerwy 2:0 po bramkach Leona Goretzki (17.) i Thomasa Muellera (41.), który asystował przy pierwszym golu.

Na początku drugiej połowy Lewandowski dopiął jednak swego, trafiając do bramki po uderzeniu głową. Jest zdecydowanie najskuteczniejszym piłkarzem Bundesligi w tym sezonie z 27 golami. Drugi w klasyfikacji strzelców Timo Werner z RB Lipsk ma ich 21.



Po tym golu Polaka Bayern wyraźnie zmniejszył tempo, co szybko zemściło się na podopiecznych Hansiego Flicka. Bramkami w 52. i 55. minucie Austriak Martin Hinteregger zmniejszył stratę gości na 2:3 trafiając do siatki po dośrodkowaniach z rzutów rożnych.



Manuel Neuer / ANDREAS GEBERT / POOL / PAP/EPA

Gospodarze grali w tym czasie nerwowo i niepewnie, ale nie trwało to długo. W 61. minucie po błędzie defensywy Eintrachtu na 4:2 podwyższył Kanadyjczyk Alphonso Davies. Bawarczycy znów przejęli kontrolę nad spotkaniem.



W 74. minucie Hintegger znów trafił do bramki, ale tym razem po drugiej stronie boiska. Niefortunna interwencja Austriaka po dograniu Serge'a Gnabry'ego przypieczętowała wygraną gospodarzy.